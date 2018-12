Cucchi, el apuntado

Existen varios rumores en torno a la venta de jugadores como Franco Soldano y Bruno Pittón, y por eso la dirigencia, encabezada por el presidente Luis Spahn y el secretario deportivo Martín Zuccarelli están en permanente contactos para encontrar los puestos que Leonardo Madelón pretende reforzar.

El presidente de Unión reconoció días atrás que no se harán importantes compras y que la idea es sumar futbolistas a préstamo y, de ser posible, no invertir grandes cantidades de dinero. Que la prioridad pasa por potenciar la base y no una refundación del plantel. Vale recordar que se afrontarán dos competencias en 2019 y por eso todo pasa por contar con un grupo más amplio.

Ante este panorama, se trata de agudizar el ingenio y aprovechar algunos momentos para avanzar en las negociaciones. En La Plata se dice con firmeza que Gimnasia estaría tras los pasos del delantero Patricio Cucchi del Lobo mendocino. Es más, el jugador incluso reveló en algunos medios que sería una linda posibilidad.

Pero al parecer no sería el único interesado, ya que Unión habría realizado algunos sondeos para conocer su situación. El atacante, de 25 años, lleva 7 goles en 12 partidos en la Primera B Nacional para Gimnasia de Mendoza que marcha en la 7 ° posición. Al parecer, existiría una cláusula de salida ante una oferta de la máxima categoría, pero que puede ejecutarse recién en junio de 2019. Por lo tanto si el Tatengue quiere entrar en la en la discusión debe negociar.

Por ahora es solo uno de los tantos trascendidos que circulan en un mercado de pases complicado y que tiene pocas compras. Habrá que ver si Unión le tiene preparado algún regalo de navidad a Madelón o si las sorpresas llegarán antes de fin de año.