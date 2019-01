Un nuevo año, un nuevo DT

Atrás quedó el mal sabor del 2018 en Boca Juniors al llevar a cabo la renovación de ciclo en la pretemporada; lo cual llevó a la nueva llegada de un DT que se hiciera cargo del plantel de primera. Su nombre no es nada desconocido en el mundo del fútbol y de la fanaticada Xeneize, el es Gustavo Alfaro quien llega a cambiar el presente del club en este nuevo año 2019.

El azul-amárela ya tiene entrenador el cual fue presentado en conferencia de prensa. Alfaro es el elegido quien firmo con el club de laribera y acompañado por Daniel Angelici y Nicolás Burdisso para sus primera declaraciones.

Foto: Boca Juniors

En el preámbulo el presidente de Boca declaró lo siguiente para dar inicio al nuevo ciclo de Gustavo: "Esperamos que el 2019 nos traiga muchas alegrías. Hoy presentamos al nuevo técnico, junto al director deportivo creímos que tenía la capacidad para estar al frente del equipo. Buscaremos que este nuevo año sea mejor para el club, ya hablaremos de los refuerzos, hoy estamos enfocados en Alfaro".

"Queremos que hoy sea el comienzo de una nueva era que nos encuentre festejando a fin de año", fueron las palabras pronunciadas de Burdisso a la llegada del nuevo DT; el cual es parte de un nuevo proyecto que el club está planteando y quiere llevar con el Manager y el dirigente en el campo de juego.

Foto: Boca Juniors

Acto seguido le tocó manifestar la sensaciones de vestir los colores azul y oro a Alfaro: "Es una mezcla de orgullo y desafío estar hoy acá. No fue una decisión fácil pero estoy cumpliendo un compromiso que asumí con mi viejo, le prometí cuando dejé la ingeniería que iba a llegar muy alto. El compromiso es estar a la altura de la historia de Boca, pero para mí no hay imposibles, siempre hay que pensar en algo más".

Luego fue consultado por su controversial llegada al club Xeneize, donde afirmó: "En el fútbol no se eligen los momentos ideales. Los momentos tocan y queda en uno asumirlo o no, no hay que analizar si es el mejor momento o no, hay que estar en la circunstancia que el lugar te pide. En su momento hablé en el 2007 para venir y no se pudo porque tenía un compromiso con Julio Grondona en Arsenal, pero ahora me toma en un momento que sé que estoy en el cierre de mi carrera y en una experiencia que quiero pasar. Siento que tengo muchas cosas por conquistar, a mi carrera la falta ganar una Copa Libertadores, eso para mí es una deuda".

Por último, el técnico de Boca empezó a pensar en las alternativas con las que contará en su equipo: "Ya evaluaremos el plantel que tenemos. Tenemos dos 9 que son la envidia de cualquier equipo y se puede pensar en utilizarlos juntos, pero también hay que pensar la forma de hacerles llegar la pelota, la forma de desbordar, etc. Un zaguero central es una necesidad y Alonso es una posibilidad. Tevez es el jugador más emblemático que tiene este plantel, triunfó en las ligas más importantes del mundo y no vino a Boca a terminar su carrera, vino a buscar la gloria y en eso está. No se le dio el año pasado, pero tenemos que apoyarnos en él, aún no hablamos pero lo vamos a hacer en los próximos días".