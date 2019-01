Leonardo Madelón: "Se fue por un precio muy barato"

En el día de ayer en Mar del Plata, el director técnico de Unión, Leonardo Madelón, brindó una entrevista, en lo que aseguró con respecto a la venta de Franco Soldano: “Se fue por un precio muy barato. Muy bajo. Pero ya no es un tema que me incumba. Nuestra tarea es producir jugadores, trabajar bien y capitalizar al club. Después las negociaciones quedan en manos de la comisión directiva. No sé qué pasó realmente con el recorrido de los últimos meses con la renovación y demás. No es lo que queríamos todos para el bien del club. No quiero hablar igual, no vaya a ser que lastime algo que no conozco. Se fue por un precio que no correspondía”.

Respecto a la dirigencia comentó: “El club tiene que mejorar en capacidad de venta. No doy nombres propios, pero tenemos que mejorar. Es como si producís un montón hasta llenar el depósito y luego no vendes el producto. Hay un montón de jugadores que no se vendieron en un precio deseado. Lo bueno es que hay pibes en la institución que andan bien. Pero no me corresponde hablar a mí de eso. Sí está claro que hay que hacer valer el producto de Unión. Sin dudas que debe haber un error interno en el contrato entre la dirigencia y la representación del jugador. Duele que se tengan que ir por poco”.

“Veníamos de un año y medio sin perder como local. Además, con una de las vallas menos vencidas y sin embargo, algunas distracciones nos costaron caro. Creo también que nos empezaron a identificar sacándonos una radiografía de equipo y nos anularon algunos sectores. Fue así como perdimos varios partidos. Se nos escaparon dos de manera merecida, pero otros dos no tanto. Nos descubrieron y tendremos en trabajar mucho para sorprender en estrategia y táctica”, agregó en base a lo que pasó con el equipo en la parte final del año.