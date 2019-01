Copió la página del libro anterior

En la noche de ayer Boca Juniors se enfrentó en el torneo de verano a Unión donde cayó por 2-0, cabe remarcar que en dicho encuentro fue el debut de Gustavo Alfaro como Director Técnico del Xeneize donde hizo debutar al primer refuerzo Junior Alonso. ¿Que se vio de diferente en el primer partido del año para el azul y oro?

Lo disímil que se pudo ver en el primer paso que dio Boca, además del DT y algunas nuevas caras, fue primeramente la formación táctica donde se puede observar 4-2-3-1 con la cual se podría haber visto algo diferente porque en el caso de la figura y capitán del Xeneize, Carlos Tevez, se encontró en un lugar cómodo que siempre pidió estar y es estar detrás del 9 y siendo el mejor en el campo de juego por parte del equipo azul y oro.

Otra positividad que se puede encontrar en el Boca que presentó Alfaro fue Villa y Pavón siendo titulares, se marca dichos lugares con los nombres porque le daría al elenco de la ribera más velocidad y un juego rápido que logre llegar hasta el fondo del área rival.

Se acabó lo bueno

La caída con el conjunto santafesino, fue llamador por el rival, pero no por el Boca que se pudo mirar porque no demostró algo diferente a como finiquitó el año pasado, teniendo problemas defensivos a la hora de seguir con la marca para que no llegue al fondo o llegar a perder la misma en medio de una jugada de riesgo. También se destaca la pérdida de ritmo en el mediocampo donde se debe recordar que aún no es nada seguro quienes ocupan aquellos lugares para tener una continuidad de juego.

Lo que empezaron con el pie izquierdo con Alfaro

En una noche donde se vio muchas dudas la principal fue la del arquero Andrada donde tuvo que defender dos veces la portería pero lo hizo a destiempo, generando dudas, donde no tuvo los viejos reflejos que podrían salvar al Xeneize. Por lo que a ojos del DT podría ser una duda y donde el equipo aún no tendría un portero definido.

Otro que no estuvo a la altura de las circunstancias fue uno de los nuevos refuerzos, y se trata de Alonso quien junto a sus otros 3 compañeros de defensa no tuvieron claros a la hora de marcar y despejar el balón. Incluso el jugador señalado varias veces se perdió la marca, pese a tener velocidad para recuperarse se sabe que si no acompañas con un buen juego no podrás llegar a buen puerto para lograr ser una muralla defensiva.

Otros de lo que se vio presente pero ausente en el juego fue Benedetto, quien parece que perdió el instinto goleador, desde llegar o buscar el balón para lograr un mano a mano en donde pueda anotar la diferencia entre los equipos; por lo que Boca perdió velocidad y agresividad en una continuidad de juego que se debe dar.

Por lo que ahora Boca debe dar vuelta la página en donde Alfaro, no logre ver nuevamente lo que se viene jugando en la era de los mellizos y pueda plantear el mismo esquema pero con un juego más fluido y con juego que sean pensados antes de actuar.