Matías Suárez: "Para mí es un reto importantísimo de poder estar acá en River"

Después de tantas idas y vueltas se confirmó que Matías Suárez es la segunda incorporación del equipo de Núñez y en la mañana de este jueves se realizó los chequeos médicos correspondientes. Tras finalizar eso la cara nueva de este 2019 en River enfrentó los micrófonos y arrancó diciendo cómo fue su desvinculación del Pirata. A esto comentó: "Me fui mal de Belgrano. Yo quiero mucho al club pero me sentí mal de tomar esta decisión. Para mí es un reto importantísimo de poder estar acá en River. Estoy muy tranquilo porque dejé todo por Belgrano cuando me tocó jugar".

Suárez también reconoció que Marcelo Gallardo se comunicó con él y sobre eso dijo: "Cuando te pregunta Gallardo si te interesa River no hace falta que te diga muchas cosas. Para mí es un reto importantísimo futbolísticamente hablando. Siento mucho a Belgrano, lo quiero mucho. Pero bueno, hoy tengo 30 años y no podía decirle que no a River".

El nuevo atacante del Millonario siguió analizando su partida del conjunto de Barrio Alberdi: "Sé que hay gente de Belgrano que me quiere mucho porque siempre respeté al club. Antes tuve muchas posibilidades de salir y jamás me quise ir pero bueno tuve esta posibilidad y no la podía dejar pasar". Para cerrar la ida del elenco cordobés sentenció: "Entiendo que la gente de Belgrano esté dolida por el momento que está pasando el club, que no es el mejor. Me duele mucho irme en este momento donde Belgrano me está necesitando. Pero estoy tranquilo que siempre dejé todo cuando estuve".

Por último, el ex Anderlecht analizó en qué puesto le gusta jugar y concluyó: "Mucho tiempo de media punta pero me gusta jugar más de atacante, más cerca del arco". El "Oreja" llega para reemplazar las bajas de Gonzalo Martínez, quien fue vendido al Atlanta United y Rodrigo Mora, quien colgó los botines.