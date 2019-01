Tévez: "Sabía que la llegada de Zárate era para sacarme a mí"

Carlitos charló en la tarde de ayer con el programa de TyC Sports llamado No Todo Pasa. En él, habló de muchos temas luego del empate 1-1 con Newell’s de ayer por la noche. Hizo autocrítica por su bajo nivel y tiró un par de bombas con respecto a los manejos que tuvo el ex entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto. ¡En esta nota te invitamos a repasar sus declaraciones más importantes!

"Encajar con Benedetto y Pavón, que vienen jugando hace mucho, me hace estar en el nivel que no debo estar. Debo hacer jugar a los dos para hacer goles". Carlitos reconoció que le cuesta agarrar ritmo futbolístico pero que no se desespera. Y en la declaración escrita ut supra, reconoció que no puede encajar con los dos delanteros de Boca porque ellos vienen con ritmo de titulares desde hace mucho, mientras que él, que venía siendo suplente, no lo tiene. También, El Apache dijo que la gente se apura en pedir su cabeza ya que le falta agarrar ritmo debido a que:

“En la era Guillermo tuve poco tiempo. En los últimos 6 meses no jugué casi nunca”.

Luego de hablar de su nivel, empezó a expresar cosas que le molestaron sobre el DT anterior: "Siempre respeté a Guillermo. Sé lo que ha ganado en toda su carrera. Yo estoy en el club que amo y quiero. Yo permitía cosas que quizá en otro momento no iba a permitir, pero para no entrar en conflicto, me comí muchas cosas que en otro club no me comería". Pero no aclaró “qué cosas se comió”. Y agregó: "Por el bien del club, me callaba, sumaba para mis compañeros, eso hacía. Para sumar y no restar. Hubo muchas faltas de respeto en la era Guillermo. Pero ya pasó, dejo de lado eso y me enfoco de ahora en adelante en lo que es salir de este momento".

La catarata de declaraciones contra Guillermo no cesó: “Si Guillermo seguía en Boca yo me hubiera ido. No me veía otro año en Boca si seguía él”. Y añadió que la compra de Zárate fue para sacarlo del equipo: “Sabía que la llegada de Zárate era para sacarme a mí”. Sin embargo, en eso Carlos se equivoca. En los dos partidos más importantes de Boca en esta década (la ida y la vuelta de la final de la Libertadores contra River), Tévez jugó los dos partidos (pocos minutos, pero jugó), en cambio Zárate no disputó ni un solo minuto estando bien físicamente. Igual, aclaró que está todo bien con Zárate: “Cuando le tocó jugar lo apoyé como a cualquier compañero”, tiró.

“Por más que jugara bien, sentía que Guillermo no me iba a poner”. Con esa frase cerró el tema Guillermo. Al menos, las declaraciones picantes. Y habló de la final de la Libertadores 2018. De si pudo cerrar la herida o no. Y dijo que no: “Si supiera cuando cierra la herida, lo diría. Pero no lo sé. El duelo no terminó. Lo ves reflejado en algunos jugadores, que ves que todavía no arrancan. Debemos sacarnos de encima esa final (la de Madrid), que todavía duele".

Para cerrar parte de la entrevista, le tiró buena onda al actual DT de Los Ángeles Galaxy: “El ciclo de Guillermo fue muy bueno: semifinal (de Libertadores 2016), después perdimos una final (Supercopa Argentina 2018). Después en el fútbol podés ganar o perder, pero fue muy bueno salir bicampeón, después semis y final de Libertadores no es para cualquiera. Fue bueno su balance en Boca". Y cerró: “Para mí Guillermo fue uno de los mejores entrenadores. Podés estar o no de acuerdo en sus manejos pero a mí me gustó”.

Tévez dejó a entrever que pasa por una especie de depresión desde hace dos años y que el nuevo DT está buscando recuperarle el ánimo que perdió. ¿Por qué razón lo perdió? Tévez no lo dijo, solo tiró:

"Alfaro está tratando de devolverme la alegría que uno necesita para volver a jugar al fútbol, para volver a sentirse importante. Hace 2 años que vengo tratando esa pelea interna que uno tiene. Hay que ganarle y hacer lo posible para estar bien".

Sobre el nuevo DT de Boca, arrojó un par de gratas palabras: “Estoy sorprendido por cómo trabaja Alfaro. Habla muy bien. Estoy sorprendido por todo. El grupo está tratando de canalizar lo que quiere. No es fácil un cambio tan grande de esquema, de jugadores, de referentes, no es fácil”. Y para terminar la entrevista, dio pistas sobre cuándo se va a retirar: “Creo que este año es el último. Es el último año de mi contrato también y creo que es mi último año como jugador”. Fin de la entrevista.