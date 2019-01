Suárez: "Estoy cumpliendo mi sueño"

Matías Súarez tuvo su presentación soñada en el Millonario y debutó nada más ni nada menos que con un golazo. El cordobés marcó el cuarto en el 4-0 a Godoy Cruz en Mendoza.

El delantero, con la 7 en la espalda, ingresó en lugar de Rafael Santos Borré en pocos minutos tuvo varios mano a mano. A los 36 minutos tuvo su revancha y anotó su primer tanto, de este modo selló su debut. Al finalizar el partido, el flamante refuerzo comentó sus sensaciones en su primer partido con la camiseta del Millonario: "Estoy muy contento porque jugar con ellos para mí es un sueño. Desde el primer momento que Marcelo me llamó no lo dudé porque yo sigo teniendo sueños, y este es uno. Desde que Marcelo (Gallardo) me llamó no lo dudé porque sigo teniendo sueños y que a los treinta años me salga River, para mí es un desafío muy grande. Hoy estoy cumpliendo mi sueño. Como dije cuando llegué, cada vez que me toque jugar daré lo mejor".

Además, en varias oportunidades le mandó un mensaje a su ex club, Belgrano de Córdoba: "Cuando Marcelo me llamó me dolió mucho tomar esta decisión, antes me habían llamado otros clubes y había dicho que no, pero me llamó River y para mí es un desafío muy importante a los 30 años, le pido perdón a la gente de Belgrano por esto. Pero es un sueño. Todavía no había podido hablar con la prensa, así que me disculpo con ellos y ojalá que sea un gran año para ellos también". Y volvió a repetir: "Le pido perdón a Belgrano".

Por último, remarcó el recibimiento que tuvo en el plantel: "Desde el primer momento el grupo me recibió muy bien, jugar con ellos para mí es un sueño. Son jugadores de mucha categoría y aprendo de ellos", sentenció el número siete de River.