Burdisso: “Soy el mediador entre Angelici y Alfaro”

En menos de 24 horas la voz del momento en el Xeneize ha sido el mánager de dicha institución, quien ha hablado de la actualidad que vive el club en cuanto a los jugadores que han llegado, los que han migrado y sobre algunas personas claves.

Sobre los jugadores que ya no se encuentran en el plantel o están a préstamo, Burdisso expresó: "Tuve una charla con Alfaro donde él ponderó que quería otro tipo de jugadores". Además, el mánager consideró que no se manejaron de forma desprolija con la continuidad de Agustín Rossi, ya que se trató de una "situación anómala" donde el jugador tenía todo acordado para emigrar a la MLS y finalmente no recibió el permiso de trabajo.

Por otra parte destacó que cuando el posible pase de Nández se cayó, quedaron las puertas abiertas para que Barrios quedará en posibilidad de emigrar a otra liga. Y así fue, Nández se quedó y Barrios pasó al Zenit ruso. También agregó que el mejor refuerzo que tiene el entrenador Gustavo Alfaro es Mauro Zárate.

En otro foco del mercado de pases, fue consultado por la intención de traer de manera millonaria a Acuña: "Lo de Acuña no es un manotazo de ahogado. Lo estuvimos viendo durante un mes. Cuando hablamos con Gustavo (Alfaro) me dijo 'necesito un jugador acá'", explicó el ex futbolista al ser consultado por la millonaria oferta que realizó el Xeneize por el volante. "Estamos en una posición de superávit de poder permitirnos eso", argumentó.

Sin lugar a dudas en materia de transferencias para que lleguen o salgan jugadores del club de la Ribera, Nicolás Burdisso juega un rol importante, por el cual fue consultado si de alguna manera afecta en lo dirigencial y cómo se ve en el futuro en el cuadro Azul y Oro: “Yo soy el nexo entre el presidente y el director técnico, no vengo a hacer política porque mi enfoque es otro”, atestiguó. “Luego si viene otro presidente veremos si decide que mi puesto sea necesario o no, pero mientras tanto seguiré trabajando para que el club siga creciendo”, testificó el ex jugador.

También se refirió a las declaraciones de Carlos El Apache Tévez, las cuales trascendieron en todo el mundo Boca y el del fútbol propio: "Tenemos que generar armonía y Carlos lo sabe. Tenemos esa línea con el presidente Angelici y el DT Alfaro. Tévez sabe y es muy adulto. Está trabajando para el bien de Boca. ¿Lo que yo pienso? No importa lo que yo pienso porque automáticamente va a haber una declaración, una división y no debe ser así. Tanto Carlos como yo, el grupo, el técnico Alfaro y el presidente Angelici queremos lo mejor para Boca", sentenció el director deportivo del conjunto de la Ribera.