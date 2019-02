Previa Rosario Central - Aldosivi: el Canalla tiene que volver a ganar

Por la fecha número 17 de la Superliga Argentina de Fútbol 2018-2019, “el Canalla” recibe en el estadio Gigante de Arroyito al “Tiburón” de Mar del Plata. Con el arbitraje de Ariel Penel (la última vez que dirigió a Central fue por la fecha tres de la Superliga, en donde fue victoria del elenco Auriazul sobre San Martin de Tucumán). El árbitro que hizo su debut en el año 2014, dirigió en siete oportunidades al Canalla, en donde ganó cinco, empató y perdió uno. El encuentro se podrá ver en la señal de TNT Sports.

Hablaron los defensores en la previa

Miguel Barbieri no juega un partido oficial con la camiseta de Rosario Central desde los octavos de final de la Copa Argentina, aquel partido el Canalla le ganó a Almagro y avanzó a la siguiente instancia del torneo que consigue en el mes de diciembre. Esto decía en la rueda de prensa el pasado jueves el ex jugador de Racing Club: "Vine a Central con las ilusiones de demostrar, jugar y que me pasen estas cosas de lesiones son un golpe fuerte y chocante. Se siente impotencia y más con todas las alegrías que se dieron con la Copa Argentina. Tomo la chance con una responsabilidad importantísima. Es una oportunidad que por cuestiones de lesiones no pude aprovechar el semestre pasado. Quería cambiar las energías y poner la cabeza en ganarme en lugar sabiendo que arrancaba de atrás".

Por el lado de Aldosivi, el que habló con la prensa fue Emiliano Amor, esto decía el defensor ex Vélez Sarsfield en la previa al partido con el Canalla en el Gigante de Arroyito: "El balance es positivo. Estamos perdiendo por mínimos detalles. Al puntero del campeonato siempre lo complicamos. Fuimos un equipo y nos sentimos superiores. No nos podemos quedar con esto, tenemos que seguir mejorando. Cuando camino por Mar del Plata, la gente me hace sentir su cariño, eso es muy agradable. La ciudad me encanta. Estoy muy feliz y conforme acá".

Concentrados

El sábado pasado, Rosario Central perdió dos a uno contra Huracán en condición de visitante. Por eso, Edgardo Bauza hará cuatro modificaciones con respecto al equipo que perdió en Parque de los Patricios, salen del equipo: Óscar Cabezas, Néstor Ortigoza (suspendido), Jarlan Barrera y Diego Becker (lesionado); e ingresan en sus respectivos jugadores: Miguel Ángel Barbieri, Leonardo Gil, Washington Camacho y Fernando Zampedri.

También Gustavo Álvarez hará cambios, ya que viene de perder por tres a uno el finde semana pasado en Mar del Plata. Ingresan al equipo titular: Nahuel Yeri y Emiliano Ozuna; y salen del equipo: Franco Pérez y Emanuel Iñiguez.

Historial

Rosario Central y Aldosivi se enfrentaron en cuatro oportunidades en Primera División, en donde el Canalla ganó tres y empataron una sola vez. La última vez que se enfrentaron fue por el Campeonato Argentino 2016/2017, en donde aquella vez los dirigidos por Paolo Montero le ganaron al “Tiburón” de Mar del Plata por dos a cero con goles de Germán Herrera y Fabián Bordagaray.

Probables formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Alfonso Parot; Leonardo Gil, Fabián Rinaudo, Washington Camacho, Jonás Aguirre; Claudio Riaño y Fernando Zampedri. Director técnico: Edgardo Bauza.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Nahuel Yeri, Emiliano Amor, Leonel Galeano, Lucas Villalba; Federico Gino, Dardo Miloc, Iván Colman; Emiliano Ozuna, Matías Pisano y Cristian Chávez. Director técnico: Gustavo Álvarez.