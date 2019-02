Gallardo: "Racing va a venir a ganar a nuestra cancha"

Tras el entrenamiento matutino en el River Camp, tomó la palabra Marcelo Gallardo, quien brindó su tradicional conferencia de prensa de los días viernes, en la previa del clásico del domingo ante Racing Club, y no dejó tema por tocar.

Próximo objetivo, Racing

En primer lugar, el Muñeco trató de no comparar los últimos partidos ante La Academia, que fueron nada menos que en los octavos de final de la Copa Libertadores: "De acuerdo lo que fue aquel partido por Copa Libertadores, será distinto. Esto no lo toman como una revancha, ellos van a defender la punta del campeonato y nosotros vamos a jugar contra un gran equipo. No tiene nada que ver un partido con otro".

River enderezó el rumbo en la Superliga, con dos victorias seguidas luego de un arranque fatídico de local. El DT destacó el tiempo de recuperación tras un mes intenso: "Estamos un poco mejor que hace dos semanas. Tenemos una seguidilla de tres partidos, pero que nos encuentra en mejores condiciones que a principio de año, donde no tuvimos mucha preparación. Vamos viendo cómo resolvemos partidos y cómo los futbolistas se recuperen. También juega la intensidad física y futbolística, como ante Vélez, que dejan secuelas. Tuvimos una semana de recuperación y estamos preparados para disputar un partido de mucha dinámica, como lo será ante Racing, y después jugamos contra Central en Rosario".

En relación al equipo que saltará a la cancha esta fecha, aún no dio precisiones, aunque no variará demasiado: "Fui viendo alternativas, de acuerdo a lo que he visto definiré cuál es la mejor opción para jugar el domingo. No creo que haya muchos cambios". "No oculto el equipo, uno intenta guardarse algunas cartas, tampoco hay muchas sorpresas. La idea siempre es la misma. No hay grandes cambios en cuanto a las ideas, sí a las características", siguió después. Y respecto al posible equipo que puede parar Eduardo Coudet, acotó y destacó la actitud de su adversario: "Puede variar el funcionamiento si no juega Centurión, pero su ADN es buscar los partidos. Racing va a venir a ganar a la cancha de River".

¿Mudanza sí o no?

Una de las cuestiones más controversiales que tendrá este 2019 girará en torno a la idea de la dirigencia de desplazar el estadio Antonio Vespucio Liberti luego de 80 años, para construir uno nuevo. Al respecto, esto opinó Gallardo: "No tengo una opinión formada porque no han presentado proyectos. Cuando tenga mayor claridad de argumentos de lo que se está comentando, cuando tenga más conocimiento del tema, tendré una opinión. Prefiero no dar una opinión".

"Buena convivencia"

Asimismo, un tema que le preguntaron al entrenador es la rotación de Leonardo Ponzio, el capitán, que juega salteado. Esto explicó el DT: "Leo va a estar en consideración, de a cuerdo a cómo lo vea. Desde lo mental no tiene problemas, entiende que jugar diferentes partidos se prepara de diferentes maneras. Sí hay que evaluar cómo está en lo físico y futbolístico. Si está en condiciones, jugará la mayor cantidad de partidos. Las decisiones uno las toma en beneficio del equipo. Al principio le cuesta, luego encuentra la dinámica del equipo".

De acuerdo a los futbolistas que están tratando de ganarse un lugar en un elenco que tiene casi "un once de memoria", el DT analizó cada caso puntual: "Moreira está compitiendo por un lugar, después de tantas lesiones y pocos partidos. Se quedó para que sea consciente de que tiene que competir y demostrarme. Carrascal recién llegó, está haciendo la adaptación, viene de un fútbol totalmente distinto. Se tiene que habituar a los roces físicos. Tiene talento, es cuestión de que se vaya poniendo en sintonía, no tenemos apuro. Y De La Cruz va a ganar minutos, que empiece a aplicar el talento que tiene. Cuenta con el apoyo mío y de sus compañeros. Hay un buen clima de convivencia".

Consultado por su relación con Enzo Francescoli, Mánager del Club: "Hemos funcionado muy bien, ha sido un complemento y se ha adecuado muy bien a su rol. Hay una buena dinámica de gestión, todo funciona con buena energía. Hemos tenido una buena convivencia, entiende sus espacios, los respeta y para nosotros eso es fundamental".

"Campeones de América con problemas de pelota parada"

Gallardo eludió las críticas recibidas por los goles que recibe su equipo a balón detenido: "La pelota quieta es un arma importantes, algunos los hacen muy bien, solo tenemos que tomar los recaudos necesarios, pero fuimos campeones de América sufriendo la pelota parada. Tenemos que hacernos fuertes en eso y en otras cosas. A todos los equipos del fútbol argentino les hacen goles de pelota parada. No tenemos un plantel de mucha altura, pero sí le damos prioridad a otras cosas: calidad técnica, capacidad mental y física. Nuestra idea no es traer jugadores de un metro noventa. Sí hay que tomar recaudos, pero no es para generar un psicosis".

Palabras de dolor

Un tema que conmueve al mundo del fútbol es la tragedia aérea que involucró al futbolista Emiliano Sala, hallado sin vida en el Canal de la Mancha. Gallardo le dedicó unas palabras: "Después de mostrar el dolor y lo que significó esta tragedia que tocó el corazón de cada uno. envío nuestros pésame y condolencias a la familia de Emiliano (Sala). Igual que la tragedia de Brasil, queremos transmitirle nuestras condolencias a Flamengo y al pueblo brasileño".

Copa Argentina: un rival de la cuna

River debutará en el certamen federal que ganó dos veces ante Argentino de Merlo, equipo que juega en la Primera D y de la localidad de la cual es oriundo el director técnico de La Banda. "Si bien falta para eso, me generó una satisfacción que vamos a enfrentar a un equipo de mi lugar, Merlo, Tengo mi familia ahí. Si bien soy del otro lado (Deportivo Merlo), tengo una simpatía", respondió al respecto.

"No reemplazamos al Pity"

El mercado de pases no fue tan activo en cuanto a las incorporaciones. Al preguntarle sobre quién sustituirá o cumplirá la tarea que tenía Gonzalo Martínez, el Muñeco fue enfático: "Pity nos dio muchas de las grandes alegrías que celebró este club. Pero no reemplazamos a los jugadores. El que llega tiene que trabajar para ganarse un lugar.

Para terminar, celebró el regreso de Ignacio Scocco, al cual no van a apurar: "Esta semana trabajó con normalidad. Aún es prematuro contar con él. Nos pone contento que pueda encontrar su mejor puesta a punto. Va a ser un jugador importante.