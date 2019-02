Raúl Loaiza: "De mí, el hincha siempre va a tener entrega y trabajo"

Desconocido para muchos, Raúl Loaiza arribó en silencio a Boedo, por pedido expreso de Almirón. Sin embargo, le ganó el puesto a Gerónimo Poblete, se afianzó y hoy es uno de los puntos más altos de este San Lorenzo versión 2019.

“No fue fácil el debut y menos al tratarse de un clásico porque sabía que tenía una responsabilidad muy grande, pero la verdad es que todos me recibieron muy bien y eso ayudó. Estoy contento por esta oportunidad que me dio el profe Almirón y todo el club”, comenzó refiriéndose a su primera vez en un campo de juego en Argentina, en diálogo con Diario Olé. Y sí, su debut fue, nada más y nada menos, ante Huracán y no es un detalle menor. “Antes del partido estaba bastante ansioso porque era mi primera vez en Argentina, la primera vez que salía de mi país y jugar un partido de esas características, con la camiseta de un grande, con tanta historia, no es fácil, pero confiaba en mis capacidades y por suerte me fue bien”, sostuvo.

Por otro lado, a sabiendas de que se ha ganado el cariño de los hinchas del Ciclón en muy poco tiempo, Loaiza todavía se muestra sorprendido: “Sinceramente estoy muy feliz y muy agradecido por eso. De mí, el hincha siempre va a tener entrega y trabajo, espero poder mantener este nivel”. A lo que agregó: “También me pararon varios en la calle a saludarme. Es una locura, acá son todos muy apasionados y viven el fútbol las 24 horas del día. Algunos vecinos hasta se me acercaron para ofrecerme ayuda en lo que me haga falta”, expresó.

Para finalizar, contó las sensaciones que sintió cuando Almirón pidió por su llegada al club: “Un poco me sorprendió porque no jugué muchos partidos durante su etapa en Colombia. Fue algo que hablé con mi esposa antes de venir, pero calculo que fue porque conoce mis capacidades y la clase de persona que soy. Cuando no me tocaba jugar siempre dejaba todo en cada entrenamiento y él habrá visto eso, que no me rendía nunca y por eso me debe haber llamado”, esbozó.

Sumado a esto, dio detalles sobre lo que les pide el DT: “Es un técnico que vive el fútbol de una manera muy apasionada y siempre dice que quisiera ponerse a jugar otra vez. Todo el tiempo nos está corrigiendo cosas: movimientos, la posición en la cancha. Es muy exigente y hay que estar siempre concentrados al 100%. Creo que el equipo hizo buenos partidos, esperemos que se nos empiecen a dar los resultados”, concluyó.