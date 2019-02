Previa: San Martín de Tucumán- Belgrano, un duelo de necesitados

En un duelo clave por la permanencia, San Martín recibe a Belgrano en el Estadio Ciudadela. Ambos equipos se encuentran en la zona roja de la tabla y necesitan sumar para no complicarse a futuro, cuando quedan solo siete fechas para el final de la Superliga. Ambos planteles están obligados a ganar: una victoria del rival lo sentenciaría y un empate lo haría esperar un milagro para mantener la permanencia.

El encuentro perteneciente a la fecha 19 será arbitrado por Facundo Tello. El mismo impartió justicia en dos encuentros de este campeonato para los dirigidos por Walter Coyette (ante Independiente y Aldosivi) donde en ambas perdió; mientras que a los comandados por Diego Osella los arbitró en la fecha 11 donde Belgrano venció a Gimnasia de La Plata 2-0.

San Martín viene de caer en Mendoza ante Godoy Cruz por 3-2, donde además sufrió la expulsión de uno de sus pilares defensivos: Lucas Acevedo. Por su parte, Belgrano consiguió un empate polémico ante Boca Juniors 1-1, en el Gigante de Alberdi.

Coyette prueba variantes

Coyyete está con la obligación de lograr el triunfo. ¿Otro resultado podría condicionar su salida? Foto: La Gaceta

El Director Técnico del "Ciruja" paró un once con varios cambios respecto a la última fecha. Debido a que no podrá contar con Lucas Acevedo, el DT puso un equipo casi irreconocible y con sorpresas, ya que en el posible 11 inicial no se encuentran el capitán Claudio Bieler, ni Matías García. Además entre los concentrados no está Alberto "Tino" Costa, que según Coyette "No está al cien por ciento" de su contractura en la pantorrilla derecha. El equipo que saldrá mañana al campo de juego cuenta con tres jugadores que nunca dieron partida desde el arranque: Nahuel Menéndez, Nicolás Delgadillo y Ramiro Costa; quienes ingresarán por Petryk, Purita y Bieler. El lugar de Lucas Acevedo será ocupado por Rodrigo Moreira.

Sobre la importancia del encuentro de esta tarde, Coyette dijo: "Son situaciones límites, tenemos que convivir con esto y tratar de llevarla a cabo. Hay confianza en el grupo".

Osella y la ilusión de la permanencia

Si bien el "Pirata" no pasa por un buen momento, logra al menos sumar uno que otro punto y el técnico no pierde las esperanzas. En el duelo de esta tarde no podrá contar tampoco con uno de sus centrales: Matías Patiño, ya que salió expulsado con doble tarjeta amarilla contra Boca. El que si estará presente finalmente es Federico Lértora. El mediocampista estaba en duda y al final formará parte del 11 inicial. Diego ayer finalizada su última práctica, mantuvo la ilusión citando: "Estamos en una zona complicada en la que se sale ganando. Vamos a intentar ganar o sumar todos los partidos".

Concentrados y posibles equipos

Los elegidos por Coyette. Sin Vitale ni Alberto Costa. Foto: Club Atlético San Martín.

Los convocados por Diego Osella que ya viajaron a Tucumán. Foto: C.A. Belgrano

San Martín de Tucumán recibiría a Belgrano con este esquema: Jorge Carranza; Nahuel Menéndez, Rodrigo Moreira, Oliver Bénitez, Maximiliano Martínez; Gonzalo Lamardo, Adrián Arregui, Rodrigo Gómez, Nicolás Delgadillo; Ramiro Costa y Valentín Viola.

Mientras que los elegidos por Osella serían: César Rigamonti; Tomás Guidara, Marcelo Herrera, Joaquín Novillo, Juan Quiroga; Federico Lértora; Leonardo Sequera, Marcelo Meli, Maximiliano Lugo, Mauricio Cuero; Diego Mendoza.

Historial en Primera

El historial es muy favorable para Belgrano. Ya que ganó tres veces de las cuatro que se enfrentaron. El otro resultado fue igualdad.

La última vez que compartieron duelo fue justamente en Ciudadela con victoria cordobesa por 2-0. Los goles los convirtieron Czornomaz y Acuña, en el Torneo Clausura 1993.