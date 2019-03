Santiago Giordana: "Trato de dejar la vida en cada partido, por ahí no se me da, pero me saca confianza que me puteen"

A Santiago Giordana, le tocó jugar con mucha fortuna en el partido del sábado pasado. A los pocos minutos de entrar como titular, Mauro Guevgeozián, se dobla el tobillo y tiene que ser retirado en camilla del partido. Ahí, tuvo su oportunidad el joven delantero de Temperley, Santiago Giordana, quien terminó el partido con mucha bronca e impotencia por una persona en particular, que le gritó durante todo el partido, desde atrás de los bancos de suplentes. El delantero apenas terminado el encuentro, salió disparado hacia donde estaba ubicado el hincha, para ir a devolverle todos los malos dichos que había recibido durante el encuentro.

Luego de este vergonzoso hecho, el delantero salió a dar la cara y a hacerse cargo de sus dichos y actitudes, gran coraje.

¿Cómo te sentiste jugando con Pablo Magnin?

Bien, me gusta más jugar con otro delantero, siempre lo dije, me siento más cómodo, por ahí, hoy, el técnico me pidió que venga por izquierda, un poco más. No tenemos un volante por izquierda, esta todo para ayudar al equipo en el proceso.

Parece que un gol hubiese sido fundamental para abrir el partido, tuvieron muchas chances, no se concreto y eso complico un poco las cosas...

Si, tuvimos muchas chances, y por ahí tuvimos la fortuna que no entraron, pero bueno hay que seguir trabajando, porque estamos cerca del reducido, que es lo que queremos, y lo vamos a lograr.

En cuanto al altercado del final, ¿querés decir algo respecto a eso?

Quiero decirle a la gente, pedirle disculpas, no tengo nada en contra de la gente. Siempre, en todos los equipos, hay gente que no le va a gustar tu forma de jugar, te van a putear. Hoy fui contra ese hincha, que siempre es el mismo, porque la verdad que me puteen a mí es una cosa; pero que puteen a mi familia, tengo una hija bebe, y creo que no da, me dolió mucho. Y bueno, pido disculpas, me dio mucha bronca, por eso fui con mucha bronca a buscarlo, porque creo que trato de dejar la vida en cada partido, por ahí no se me da, no se me esta dando el gol, pero me saca confianza que me puteen, creo que el hincha tiene que venir a apoyar a los jugadores. La camiseta la llevamos, y vamos a dejar la vida hasta lo último. Decirle al hincha, que por ahí vio algo que no le gusto de mí, pedirle disculpas, pero no es nada en contra de ellos, solo de ese hincha que puteó a mi familia; a mi mamá, a mi hija, que creo que no se lo merecen. Al hincha, pedirle que venga a alentar, que nosotros vamos a dejar la vida para que Temperley vuelva a primera.

Tuviste dos ocasiones claras, ¿cómo las viviste?

La primera, más que todo, es la que me queda ahí, que la quiero cabecear para abajo y la verdad que, pega en el suelo y se me va por arriba. Después la segunda la tuvimos ahí, que le quedo a Pablo, que pensé que estaba en offside, y por eso se quedó, ahí medio parado; yo creo que, si iba confiado, seguro la metía. Pero bueno, ya terminó y hay que mirar para adelante.