Alfonso Parot : "Me siento bien"

El chileno comenzó la rueda diciendo: “Me siento bien, el director técnico decidió traerme, estoy a disposición de el para lo que quiera, si me quiere hacer jugar estoy y si no me toca mirarlo desde el otro lado, voy a ser uno más.”

Luego la de lesión que sufrió el jugador, surgen muchas dudas sobre el estado actual de la salud física del mismo, sin embargo Parot aclaró: “Me siento bien, si bien estuve muchos días parado porque era una lesión complicada y difícil de tratar. Pero me siento bien ahora”, a lo que luego le añadió un análisis más profundo y recalcó: “Todavía no sé si juego de titular. En la lesión que tuve, lo que más me molestaba era pegarle a la pelota, sacar centros y todo eso. Lo que era correr, frenar y arranque nunca lo deje de hacer, nunca paré digamos, siempre estuve en actividad física. Solamente no le pegaba a la pelota.”

Alfonso formó parte de la Universidad Católica previamente a estar en el plantel de Rosario Central y con respecto al encuentro declaró: “Es un partido lindo y especial para mí porque me enfrento a mi club que me dio todas las herramientas para ser el jugador que soy hoy en día”. Aunque el oriundo de Talca ya se enfrentó con su ex club, comentó: “Es una experiencia nueva, porque me tocó enfrentarlo antes con los quipos que me fui a préstamo, pero creo que hoy es distinto y va a ser una experiencia nueva como ya dije”

Haciendo referencia a la titularidad en el encuentro del miércoles, afirmó: “He mostrado un nivel parejo en lo que es el campeonato de la Superliga, no hemos obtenido los puntos que necesitamos pero ahí tiene que decidir el profe, yo estoy a disocian de el”.

“Es complicado , te lo hace sentir la cuidad también , un club como Central no puede estar en la posición que estamos hoy en día , somos conscientes de eso y estamos trabajando día a día para poder sacar adelante la tarea”, dijo el deportista cuando le preguntaron por la sumatoria de partidos sin ganar en la Superliga.

José Pedro Fuenzalida, un ex compañero, será el encargado de jugar en la misma posición que Parot, a lo que el manifestó: “Si vamos a jugar, al Chapa lo conozco, lo conozco bien como jugador, se las virtudes y los defectos y viceversa, él también me conoce a mí. Todos me conocen a mí en Católica, todas mis virtudes y mis defectos, así que ahí vamos a ver como resulta.”





“Es una ilusión , un sueño que tuve , después se me hizo realidad el año pasado y espero volver a estar , creo que me siento bien , me siento apto para poder pelear un puesto en la selección”, comentaba el defensor haciendo alusión a la futura formación de la selección chilena.

Además, habló sobre su visión sobre el presente equipo que posee la Universidad Católica: “Lo veo bien, con mucho ritmo, tiene gente de jerarquía, va a ser un partido muy dinámico con mucho ida y vuelta .Los veo muy bien, acaban de salir campeones, están peleando un torneo hace ya varios años, así que esperemos que podamos doblegar esa jerarquía que tiene Católica”

Se mencionó el posible interés de los equipos de Colo Colo y la U. Católica en el jugador Alfonso Parot, a lo que él respondió: “Si, algo leí. Nunca tuve ningún tipo de información de mi representante diretamente.Pero es difícil que se pueda dar una vuelta, tengo contrato vigente con Central, estaba siendo titular así que era difícil volver.”, agregando: “Lo evaluo, tengo que priorizar lo que es mi familia”

Para finalizar la rueda de prensa, el atleta contestó a las incertidumbres sobre la probabilidad de marcar un gol: “No, no lo celebro, por respeto a la gente y al club que me dio tanto”