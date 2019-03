Lionel Messi: "Se dijeron muchas barbaridades y mentiras de esta generación"

Luego de la doble fecha FIFA del corriente mes, Lionel Messi asistió al primer encuentro frente a Venezuela y ante Marruecos no estuvo presente, dado que ya estaba pautado que no dispute el segundo partido contra el combinado marroquí. Después de eso, el astro argentino decidió abandonar la concentración en Madrid y emprendió el regreso a Barcelona en silencio sin hablar con la prensa. En las primeras horas de este viernes habló en un programa radial y tuvieron que pasar 276 días para que vuelva a dar sus sensaciones sobre la actualidad del elenco Albiceleste.

La entrevista con el programa programa "El que abandona no tiene premio" (Radio FM 947) arrancó analizando sobre el rendimiento en la última Copa del Mundo en Rusia y a esto comentó: "Fue uno de los peores golpes que me tocó vivir en la Selección. Se dio mal desde el principio, el no ganar el primer partido, errar el penal yo, eso hizo que fuéramos a remolque en los siguientes partidos. El segundo venía llevándola, jugando parejo con Croacia y con el gol nos desordenamos y el resultado no daba para ser así. El principio fue complicado. Nos terminamos clasificando con mucha suerte a lo último. Después Francia enseguida nos hizo el 2-2, no nos dio tiempo a nada y otra vez volver a empezar y volver de atrás. Del principio venía mal, no fue lo que nosotros queríamos y esperábamos. Antes de la clasificación también nos costó, llegamos a los empujones, fue complicado durante todo el Mundial y antes también".

Por otro lado, analizó a Jorge Sampaoli y dio su mensaje sobre el ex entrenador de Sevilla: "¿Sampaoli en el Mundial? Escuché a Lucas (Biglia) hace poquito y lo contó. Nos juntamos todos como grupo porque estábamos en una situación límite, nos íbamos. Iba a ser uno de los fracasos más grandes de la historia de la Selección. Nos unimos, nos dijimos las cosas como hacen los grandes grupos. Es algo normal que tiene que pasar también para la mejoría de un grupo".

La pregunta de los hijos: "Cuando decidí volver tuve mucha gente en contra, mi familia y amigos. Mi hijo de 6 años me dice '¿por qué te matan en Argentina?', y yo le digo que son algunos nomás, que hay gente que me quiere, me pide fotos y autógrafos. Él mira videos en Youtube y le van llegando cosas. Me dice '¿por qué no te quieren en la Selección?'. Tengo que pasar esas cosas, pero no me importa porque quiero estar".

Messi dio su mirada sobre los rumores que él manejaba la AFA y convocaba a jugadores, sobre eso sentenció: "Lo del 'club de amigos' se viene escuchando desde hace años, que yo ponía jugadores o técnicos, que hacíamos lo que yo decía y que manejaba prácticamente toda la AFA. El club de amigos es el Pipa (Higuaín), Agüero, Mascherano, Di María, todos los de ese momento eran los mejores en el mundo. Te da bronca".

La semana pasada la gente se la mostró molesta y la "Pulga" no estuvo en la victoria contra el combinado de Marruecos: "Yo no sabía que teníamos un compromiso, llegué a Barcelona y me lo dijo mi señora. Mirá si voy a dejar de jugar para ir a un bautismo o cumpleaños, fue una boludez tremenda eso. Lo hablé con Scaloni, él decidió hacer eso y creímos que era lo mejor. Llegué a Barcelona y no hice nada, estuve cuatro días sin correr ni trotar, con tratamiento nomás. Eso me ayudó a recuperarme, no tener viajes, dormir en hoteles, eso ayuda".

Mostró en claro su deseo de conocer a César Luis Menotti: "A Menotti no lo conozco, estuve con gente cercana a él y me hablaron cosas muy buenas, maravillas de cómo ve el fútbol, lo piensa y lo siente. Estaré encantado de conocerlo".

Por último, tuvo contacto con Claudio Tapia, sobre la reunión que mantuvo con el presidente de la AFA y concluyó: "Le dije a Tapia que eligiera él al técnico, yo no decido por un técnico o jugador. Que fuera Scaloni u otro, tenía que elegirlo él. El Kun me dijo muchas veces que en estos 10 años soy el mejor amigo y en la mayoría de los partidos fue suplente… Si tuviera tanto poder y pusiera a los jugadores, mi amigo, jugaría".