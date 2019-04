La palabra del capitán

Con 36 años de vida y mas de 170 partidos en la academia, Lisandro Lopez gritó campeón por primera vez el pasado fin de semana. No sólo fue una pieza del equipo campeón, fue el capitán, emblema y goleador de este Racing que pasará a la historia.

En díalogo con Olé, el licha, explicó si sentía satisfecho con el campeonato y esto manifestó: "Es difícil decirlo, porque si yo voy directo al logro deportivo, estoy desmereciendo todo el trabajo que he hecho durante estos tres años y medio que estoy en el club. Siempre me he matado por conseguir esto y en los años anteriores no se me dio, pero eso no quiere decir que no haya intentado y que no me haya entregado al 100% para lograrlo..."

Además agregó: "...El titulo es la frutilla del postre, pero quizá para la mayoría de gente, considero y entiendo que no sea lo mismo. Para mí y para los que están cerca mío o cerca de todos los muchachos, que vieron y ven como me entrego para que esto suceda, creo que valorarían más el día a día y el sacrificio que meto para que las cosas salgan bien"

Por otra parte, el capitán se mostró con ganas de ir por mas: "Dentro mio el deseo, de alguna manera, era poder coronar el regreso al club con un título, como siempre lo mencione. Pero vino, llegó y ahora voy por el otro".

Respecto a su futuro, el jugador de 36 años esto dijo: "Siempre digo que lo mental es lo que te lleva, lo que te empuja. Si no estás bien de la cabeza, es imposible que el resto funcione bien. Esto para mí es mentalmente importantísimo, un envión, un empujón, fuerza, voluntad, ganas. Es increíblemente importante y seguramente me va a dar fuerza para seguir un poco más. veremos como está el físico, pero mentalmente estoy con más ganas que nunca".

Lisandro López, es el goleador de la actual Superliga que finaliza el próximo fin de semana con 17 tantos, a 5 goles quedó el ex jugador de Independiente, Emanuel Gigliotti, números que marcan la importancia de licha adentro de la cancha, pero siendo un referente en el vestuario.