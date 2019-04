Centurión disparó contra todos

Racing atraviesa un momento de calma y de felicidad en todos los aspectos, menos en uno, que tiene como protagonista nuevamente a Ricardo Centurión, mediocampista separado hace algunas semanas del plantel superior de la Academia.

Es que hoy, Centurión salió a declarar en el programa 90 minutos de fútbol y disparó contra todos. Por empezar dijo que "Me mandó un mensaje Iván (Por Ivan Pillud) para que vaya pero no voy a ir sabiendo que mis compañeros me bancan y la otra parte no".

Su malestar se fue evidenciando cada vez más y continuó: "No me olvido que hace cuatro semanas me dejaron entrenando en el Tita Mattiussi y nadie se acercó para verme..." Y agregó: "...Cuando estuve en las malas nadie se acordó, estoy dolido".

Una de las frases mas fuertes fue: "...En el grupo pasan muchas cosas y acá el único que salió perjudicado fui yo", dejando entrever que han sucedido hechos graves pero de los que no dió detalles.

También apuntó contra Coudet: "Me pareció raro que saliera a hablar y decir que no puede juzgar a la persona. A mi, quiera o no, me terminó juzgando. Pedí jugar en Reserva y no me dejaron. No me ayudaron en nada".

El mánager e ídolo de la academia, Diego Milito, recibió duras palabras también: "Diego fue uno de los que dijo varias cosas que en la cara no me las dijo. Le tenía mucho respeto, de cuando era compañero mío. Muchas veces hemos tenido cortocircuitos y puede que los haya mezclado en este momento".

También admitió: "A la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo..." y concluyó: "¿Que errores gravísimos cometí?"

Hace instantes, Víctor Blanco, confirmó que Centurión será negociado, mas allá de que continúe o no, Eduardo Coudet.