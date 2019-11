Cocca, previo al partido frente a Universidad Católica: "Queremos darle una alegría a la gente"

En el día de hoy, Rosario Central volvió a los entrenamientos luego de lo que fue la victoria del equipo canalla por 2 a 1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, partido que significó la eliminación del conjunto auriazul de la Copa de la Superliga. Tras haber finalizado el entrenamiento, habló con la prensa Diego Cocca, quién expresó lo siguiente: "Me gustó la actitud del equipo en Mar del Plata. Decidimos darle continuidad a jugadores para que mejoren desde lo físico, por lo que corren y de la manera que lo hacen. Tenemos que ser un equipo más intenso, que presione al rival y lo hicimos en gran parte".

Luego, se refirió acerca del futuro del equipo que, ya eliminado de la Copa de la Superliga, tendrá como objetivos ahora los partidos de Copa Libertadores y la Supercopa frente a Boca Juniors: "Estamos con una chance de poder seguir en un Torneo Internacional y de jugar por un título ante Boca en Mendoza, entonces tenemos que tener a todos a la altura. Por eso trato de exigirlos al máximo a todos, queremos darle una alegría a la gente".

Como ya fue mencionado, tres son los encuentros que le quedan a Rosario Central en esta temporada. El primero de ellos será este miércoles a las 19:15 cuándo el conjunto canalla reciba a la Universidad Católica, partido correspondiente a la fecha 5 del grupo H de la Copa Libertadores. En este encuentro, Central se verá obligado a obtener un buen resultado en casa, de lo contrario, sus chances de seguir en pie en el certamen serán nulas: "Le vamos a dar importancia a estos tres partidos que quedan. Enfrentaremos a la U. Católica sabiendo que necesitamos los 3 puntos, en nuestra cancha y con nuestra gente. No hay que descomprimir la presión, hay que enfrentarla. Estamos en Rosario Central, tenemos que salir y hacer nuestro trabajo con personalidad", expresó el DT.

Con respecto al 11 inicial para el partido de este miércoles, Diego Cocca aún no definió el equipo que jugará frente al conjunto transandino, pero al parecer la única duda pasaría en quién será el acompañante de Fabián Rinaudo en la mitad de la cancha, puesto que por el momento corre con más chances de ocuparlo es Rodrigo Villagra. Por lo que, ante la consulta, el entrenador canalla manifestó: "Siempre consideramos poner lo mejor que tenemos. Hay muchas cosas internas que no se saben como por ejemplo lesiones, falta de ritmo, de intensidad y a veces preservamos a jugadores que terminan muy desgastados con la idea de que estén todos parejos. Villagra realmente lo hizo bien, también Pereyra en el medio. Dentro de todo lo que hemos sorteado, me gustó la actitud y las formas, así que esperamos poder hacerlo el miércoles también. Se nota que hay buenos juveniles y hay que darles el paso para que se puedan desarrollar".

Más adelante, el entrenador del equipo auriazul se refirió sobre un tema que está causando mucha polémica e incertidumbre en el mundo canalla, como es el caso del colombiano Jarlan Barrera, quién no viene sumando minutos desde que llegó a Central en Enero: "Barrera jugó un partido de titular y personalmente no me alcanzó lo que hizo dentro de la cancha, después tuvo una lesión, después una molestia y ahora no está. Si en un futuro tendrá más chances realmente no lo sé, eso habría que preguntárselo a él".

Para cerrar, Cocca volvió a dejar un mensaje esperanzador de cara al futuro de su equipo y también comenzó de a poco a palpitar lo que será la final del próximo 02/05 en Mendoza cuándo Rosario Central (campeón Copa Argentina 2018) y Boca Juniors (campeón Superliga 2017/2018) definan quién será el dueño del trofeo de la Supercopa Argentina: "Hay que tratar de salir de esta situación, cambiar de imagen, ganar de local y darle otro título a este club. Este plantel tiene la chance de darle dos campeonatos a la institución y a eso no cualquiera lo puede tener. Estamos ante una oportunidad espectacular", cerró.