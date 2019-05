Antonio Mohamed renunció a su cargo en Huracán

Finalmente, después de tanto tiempo y especulaciones, el ciclo de Antonio Mohamed llegó a su fin. Con un flojo rendimiento de dos victorias, seis empates y 10 caídas, el Turco terminó su cuarta etapa en la institución. Al momento de su asunción, el equipo se encontraba en zona de Copa Libertadores, peleando por el campeonato y con las esperanzas de llegar lejos en la copa, pero todo eso se fue apagando poco a poco.

"Le pido disculpas al presidente y a la gente. No funcionó nada. Otra vez en mi club me salió mal todo. Doy un paso al costado", declaró con tristeza absoluta en la rueda de prensa post-partido. Además agregó: "No logramos ninguno de los objetivos planteados y asumo esto como un fracaso. Que te insulte tu gente en tu cancha duele el doble".

Lo que era un sueño para el Turco se terminó convirtiendo en una pesadilla. Cuando arribó al club en enero de este año, tras la salida de Gustavo Alfaro, estaba emocionado y soñaba con poder revertir la imagen de su último ciclo. Sin embargo, todo empezó a salir mal y no pudo transmitir su idea a los jugadores. A pesar de que el presidente Alejandro Nadur le había demostrado su apoyo, la derrota con San Lorenzo y el último lugar asegurado en la Libertadores fueron suficientes para que el entrenador de un paso al costado. "Siento que le hice daño al club, otra vez me pasó lo mismo", fueron sus palabras.

El futuro

La comisión directiva debe sentarse a analizar como seguirá la institución. En primera instancia, para el cierre de la Libertadores frente a Deportivo Lara el 08/05, y aún debe programarse el partido de Copa Argentina ante Unión de Sunchales. De todas formas, tienen mucho tiempo para pensar con detenimiento a los candidatos para sentarse en el banco Quemero.

Diego Maradona fue uno de los interesados en el Globo: "Me gustaría dirigir en la Argentina. A Boca no, tal vez cuando haya otro presidente. Y obviamente tampoco a River. Pero con San Lorenzo, Racing, Independiente o Huracán tengo alguna posibilidad de que me contraten", había declarado el astro del fútbol. Sin embargo, Nadur ya bajó el pulgar: "Este no es tiempo para que Maradona venga a Huracán. Hoy por hoy, Diego no es opción para reemplazar a Mohamed".

Mientras que la danza de nombres ya comenzó: Frank Kudelka, Pedro Troglio, Ricardo Zielinski y Eduardo Domínguez fueron algunos de los nombres que ya sobrevolaron por Parque Patricios, aunque todavía es muy pronto para una decisión.