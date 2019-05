Madelón: "El fútbol es impredecible"

Con la derrota encima, Leonardo Madelón termina el día sábado con una tristeza en su rostro y se le nota. Unión fue débil e ineficaz. Le convirtieron tres goles y quedó eliminado de la Copa de la Superliga.

“Nosotros veníamos bien pero el fútbol es así, es impredecible. Sabíamos que era un rival difícil. Recién hablé con Pipo Gorosito, donde lo felicité porque tenemos una buena relación. En cuanto al partido reconoció que se comieron un gol de entrada, y que se podrían haber comido uno o dos más, pero es un tema de eficacia. Después convirtieron ellos, tienen muy buenos delanteros. Les dije a los muchachos en el vestuario que hicieron una gran campaña, no queda otra que desearles buenas vacaciones. Pensaba pasar de fase pero nos enfrentamos a un equipo difícil, bien trabajado, y con buenos jugadores, por lo que puede despertarse. En los dos partidos tuvimos muchísimas situaciones de gol, pero si no los convertís no hay que quejarse, nos terminaron ganando bien”, comenzó Madelón sobre el partido del equipo.

Sobre lo que salió mal, dijo: “Algo sucedió en el partido, cuando venís con una ventaja y haces otro gol, y tenés más chances para marcar es difícil explicarlo. Pero nos desconcentramos, en una jugada rara donde llegó un centro raro, que cabecea Fede González le pega a Pastor Gómez Andrade y se mete, pero es parte de la fortuna. Nosotros tuvimos un tiro en el palo, Augusto Lotti tuvo dos y no fueron goles, pero aprendí a no llorar. Creo que nos termina ganando bien Tigre, dignamente, los únicos que le habíamos cortado el invicto éramos nosotros. Pero el fútbol tiene resultados y no hay que explicarlo tanto. Estoy dolido como todo hincha de Unión”.

Y agregó: “Si me preguntan por un balance, creo que en estos dos años el equipo tuvo muchas cosas buenas, tuvimos una identidad como equipo. La gente sabe que el equipo dará todo, que juega en bloque, que tiene gol pero que también puede perder, pero nunca le va a fallar a la gente. Cuando vine en 2017 el equipo estaba complicado con el promedio. Pero siempre peleamos arriba, el equipo arrancará con 16 equipos abajo. Estoy dolido, me voy con mi familia, iba a ir a cenar con mi familia pero me voy a quedar en mi casa, no tengo ganas de ver gente. Tengo un sinsabor y hay que saber vivir con la derrota. Lo más importante para Unión era la Superliga, pero tendremos que aprender a jugar la Sudamericana, con los refuerzos, con el recambio. Felicito al plantel porque no nos debe nada ni a nosotros ni a la gente, Tigre nos termina ganando por contundencia, y bien”.

Para finalizar, el Francés añadió en relación a los cambios que realizó en la previa: “Se cambió sobre el final, decidimos por la formación que tenían ellos. Nosotros nos caracterizamos por jugar, abrir al rival, generar espacios, desdoblar por los costados, y estaba saliendo, por lo que no estaba errada la cosa, era más 2-0 que ir perdiendo 2-1. Pero el fútbol tiene estas cosas, pensamos que Cuadra los iba a complicar porque no son tan veloces. Pero tienen buenos jugadores, Montillo no te perdona. Pero no se le puede explicar nada al hincha, hay que descansar la cabeza”.