Así llega Boca Juniors al partido frente a Vélez

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro viene de jugar, el jueves pasado, por la Copa Conmebol Libertadores en La Bombonera. En esos 90’, en un campo de juego en malas condiciones por el mal clima, Boca ganó 2 por 1, con los goles de Lisandro López y de Carlos Tevez, a Atlético Paranaense. De esta manera terminó primero en su grupo y clasificó a los Octavos de Final.

La atención de ese partido no se la llevó la victoria del Xeneize, sino la salida de Darío Benedetto a los 40’ de la primera parte. En ese momento se presumía una lesión, ya que el jugador pidió el cambio al momento. Terminada la jornada de copa y hecho los estudios correspondientes, estos arrojaron que solo es una sobrecarga muscular.

Otro jugador clave en el esquema de Boca Juniors y que no podrá estar por el resto del semestre será Emanuel Bebelo Reynoso. En la vuelta de la llave por los Octavos de Final de la Copa Superliga, el volante creativo sufrió una grave falta que lo sacó del juego y de los que resta de la temporada. El cordobés padece un esguince de grado dos del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

Declaraciones

Varios de los protagonistas hablaron en la previa de la llave y uno de ellos fue Mauro Zárate. El ex jugador de Vélez Sarsfield dijo lo siguiente al termino del encuentro frente a Godoy Cruz: "Para nada es una mancha, es algo muy lindo volver al estadio que me vio nacer, donde pasé muchos años de mi vida. No les voy a pedir que me entiendan, que hagan lo que sientan, nada más. Me tiene sin cuidado. Me pone muy contento, muy feliz por todo lo que pasé por el hecho de venir a Boca. Estoy muy contento y feliz de la decisión que tomé".

Mauro Zárate en pleno partido frente a Atlético Paranaense. | Fuente: Twitter.

Otro de los que opinó sobre el tema es Gustavo Alfaro, DT del Xeneize. Luego del triunfo sobre el conjunto brasilero por Copa Libertadores, el técnico boquense dijo en conferencia: “Voy a decidir lo mejor para Boca y para Zárate”, intentando hacer eco en que no quiere que el ex Lazio se enfrente a la hostilidad de los hinchas ese día.

También habló un ídolo de la institución fortinera, José Luis Félix Chilavert. El icónico arquero paraguayo hizo énfasis en que la hinchada velezana no tiene que insultar al delantero rival, que hay que presentar madurez sobre esto.

"El mensaje que les doy a los hinchas de Vélez es que no deberían insultar a Mauro Zárate. Hay que demostrarle el nivel que tiene el hincha de Vélez. Sin lugar a duda, él había manifestado que en el único equipo que iba a jugar en la Argentina era Vélez, pero ya pasó, es historia. Hay que demostrar madurez y bajar los decibeles. Hay tanta violencia en la sociedad, y esto es fútbol", comenzó.

José Luis Chilavert vistiento la casaca del Fortín. | Fuente: Twitter.

"En la vida somos seres humanos, obviamente podemos cometer errores, como todos. Eso de utilizar palabras duras contra Mauro, de mi parte no me gustaría. Yo, en su momento, manifesté que nadie es imprescindible en la vida. Él habrá visto la oportunidad desde el lado profesional. A mí me duele, me hubiera encantado que continuase en Vélez y terminara su carrera ahí, pero eligió otro equipo", continuó Chila.

"Él debería jugar, es un profesional. Hoy en día es jugador de Boca y como tal tiene que jugar porque le pagan. Él querrá hacer lo mejor, por eso los defensores de Vélez, que lo conocen a la perfección, no deberán dejarle ni un milímetro y tendrán que respirarle en la nuca", concluyó el ex arquero.

Para finalizar, la posible formación de Boca Juniors para jugar el domingo a las 20 hs en el José Amalfitani sería: Andrada; Buffarini, López, Junior Alonso, Mas o Fabra; Pavón, Marcone, Campuzano, Zárate u Obando; Tévez y Ábila.