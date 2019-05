¿Qué expresó Gallardo después de la derrota?

El técnico Millonario sostuvo que se fue "con bronca, sobre todo por cómo se dió el partido. En la primera media hora creo que nosotros estábamos bien", pero "nos faltaba la estocada final para capitalizar todo lo bien que veníamos haciendo, en una cancha difícil, contra un rival muy duro".

Respecto a la ráfaga de 2 goles del Decano, dijo: "de la nada nos encontrábamos 2 a 0 abajo y eso se vé que lo sentimos, porque después no pudimos reaccionar". Además, agregó que su equipo tuvo "una primera media hora imponiendo las condiciones de juego de visitante y habiendo estado cerca de poder marcar en 2 o 3 ocasiones".

"En el segundo tiempo, cuando quisimos reaccionar, ya no tuvimos mucha claridad debido a que ellos se reagruparon y defendieron bien, y en el final le concebimos el 'bonus' del tercer gol. -se refirió Gallardo sobre su rival tucumano- No los dejaron sacar la lucidez ante la adversidad a la cual estamos acostumbrados, ya que son un equipo duro, con oficio, cerró líneas y no nos dejó reaccionar. Nos llevaron a un juego que nos incomodó. Juegan mucho a la segunda pelota y lo hacen muy bien".

Respecto a la responsabilidad de Franco Armani en el tercer gol de los locales, el DT sentenció que no quiere "caer en el 'facilismo' y adjudicarle a Armani esta derrota porque no tiene nada que ver: es el equipo el que juega y no uno solo. Nos ha salvado tantas veces…".

"Vamos a tener que ver cómo resolvemos la serie jugando en nuestra casa, con nuestra gente, e intentaremos jugar el partido con la mayor contundencia posible y defender mejor para poder dar vuelta el resultado. No está nada dicho.", habló el Muñeco sobre la revancha del próximo martes en Buenos Aires. "Tenemos que jugar como lo hacemos hacemos habitualmente y tener la idea clara de que no nos tienen que convertir goles para no sufrir la desilusión de que, si nos hacen uno, deberíamos meter 4.", deslizó.

Por último, el entrenador de River trató el tema del sorteo del lunes próximo de los octavos de final de la Copa Libertadores: "Me da exactamente igual quién nos toque. El año pasado nos tocó, creo yo, el cuadro más difícil: Racing, Independiente, Gremio… no tengo porqué pensar en quiénes van a ser nuestros rivales".