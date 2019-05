Nacho Fernández: "Me encantaría ser el socio de Messi"

River Plate cuenta con seis futbolistas preseleccionados por Lionel Scaloni para jugar la Copa América en Brasil. Uno de ellos es Ignacio Fernández, el volante que muestra un gran nivel. Hoy al mediodía, habló en rueda de prensa, en el predio River Camp de Ezeiza, y contó sus alegres sensaciones al respecto.

"Estoy orgulloso de estar entre los 40 preseleccionados, me pone muy contento y después si no me toca estar entre los 23, apoyaré desde afuera, porque es la Selección Argentina y creo que todos tenemos que alentar", aseguró. También reconoció que se enteró de esta noticia a través de los medios de comunicación, y que aún no habló con el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

En este contexto, Nacho Fernández expresó su ilusión de compartir cancha con Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo: "Me encantaría ser el socio de Messi. ¿A quién no le gustaría eso?. De todos modos, Argentina tiene grandes jugadores de buen pie, que también pueden ser socios de Messi".

Asimismo, expresó que más allá de que el 10 de la Selección sea una tentación para darle el balón cada vez que se lo tiene cerca, "se debe ser consiente de que no todas las pelotas pueden pasar por el, porque los rivales toman sus recaudos e intentan marcarlo de distintas maneras que al resto". Luego sugirió: "Tenemos que generarles los espacios para que el se pueda sentir cómodo".

Por otra parte, el talentoso mediocampista de 29 años, explicó su situación de cara al próximo mercado de pases: "En River estoy muy cómodo, me trataron muy bien desde que llegue. Después si aparecen ofertas se van a analizar porque corresponde y porque es parte de esto, pero la verdad que acá me siento muy bien".

Pratto opinó sobre Paranaense y Cruzeiro:

El otro futbolista que habló hoy en rueda de prensa es el delantero Lucas Pratto, quien se refirió al choque del próximo miércoles ante Atlético Paranaense, en Brasil, en el marco del partido de ida de la Recopa Sudamericana: "Paranaense tiene un sistema de juego bastante marcado, desde el año pasado, un poco diferente a lo que está acostumbrado el fútbol brasilero. Es un equipo que intenta salir jugando desde atrás y que mete mucha gente en ataque. Tiene un estilo de fútbol mucho más moderno", analizó.

En este sentido, vaticinó cómo podría desarrollarse el cotejo: "Creo que va a ser un partido abierto por la forma de jugar de ambos equipos. Espero que haya muchos goles para nosotros ja ja. Va a ser un lindo espectáculo, porque a los dos nos gusta atacar, y porque pensamos en el arco rival. Eso nos da la ventaja de poder dar un buen espectáculo".

En cuanto al césped sintético del estadio Arena da Baixada (en donde es local Paranaense), explicó: "Me tocó jugar con pasto normal antes de que lo cambiaran, pero el sintético es un poco más rápido. El pasto sintético ese es diferente al normal, porque es más alto y corre rápido (sic). Es una linda cancha para jugar y no es incómoda".

También, el Oso reconoció que su equipo tiene "errores en la pelota parada, de los que hay que cuidarse", y más allá de que dijo que las finales siempre son parejas de antemano, confió en que River se va a quedar con el título.

Por otra parte, el atacante dio su punto de vista sobre Cruzeiro, el rival que le tocó al Millonario, en los Octavos de Final de la Copa Conmebol Libertadores: "Es un rival muy sólido, que hace años tiene al mismo entrenador. Fue el ganador de las dos últimas Copas de Brasil. Es un equipo muy complicado, que defensivamente no te regala nada, pero va ser un lindo rival para enfrentar porque le gusta ser ofensivo. Van a atacarnos con orden, porque saben que necesitan resultados así que, tampoco son tontos e intentarán hacernos el gol de visitante".

Por último, el delantero Riverplatense se mostró contento por las convocatorias de sus compañeros a la Selección Argentina. Sin embargo, confesó que hace dos años no dialoga con alguien de ese plantel y mostró cierto malestar por no estar entre los preseleccionados. "Trato de no hablar de la Selección. Uno a veces cree que con buenos rendimientos, en un club grande, podés ser convocado, pero al parecer no se mide con la misma vara. Hice goles y tuve muy buenos rendimientos. Mientras que ahora y en otros momentos, con menos rendimiento, algunos tuvieron más posibilidades", sentenció.