Mora: "Este 13 de julio quiero decirles 'Gracias' a todos"

Ayer por la tarde, Rodrigo Mora brindó una conferencia de prensa en el estadio Monumental, junto al presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, en donde dio detalles sobre el partido despedida que será el sábado 13 de julio, con horario a confirmar.

“Este 13 de julio sueño con que todos me vuelvan a acompañar, darles un abrazo y decirles gracias por tanto cariño y amor”, manifestó el uruguayo. El hombre de 31 años de edad, también confesó lo duro que fue retirarse del fútbol profesional, a causa de una necrosis crónica en el fémur: “Pido disculpas porque ese día recibí muchos mensajes y no pude responderlos. No tenía fuerzas, lloraba y no podía salir a hablar. Fue difícil y duro. Cuando me operé, se decía que no podía jugar más al fútbol. Gracias a la gente y a mis compañeros volví, pero la lesión no me dejó despedirme y el 13 de julio podré hacerlo”.

La camiseta que usará Mora en el partido despedida. Foto: Prensa River.

Asimismo, reconoció que no estaba preparado para dejar el fútbol, y que aún sufre su despedida de la actividad profesional. “Cuando decidí retirarme no podía hablar, no podía dar notas. Les ofrezco disculpas a todos. Fue duro para mí decir ‘no puedo más’. Mil cosas se me pasaban por la cabeza. Desde que arranqué el fútbol profesional a los 17 años que traigo esta vida”. Sin embargo, contó cual fue su antídoto para tratar de superar este hecho: "Estuve grabando en la serie El Marginal. Eso me ayudó mucho a ocupar mi cabeza y a estar distendido. Cuando dejé de jugar sentía que no podía estar solo".

Mora también aconsejó a los futbolistas, y les dijo que "Disfruten lo que hacen, porque no saben el día de mañana lo que puede pasar. Disfruten al máximo y no se apuren en irse de River, porque no van a estar en un mejor lugar que acá". Luego agregó: “Hablo con jugadores como Driussi y Kranevitter que se fueron y quieren volver”. El ex-atacante rechazó una oferta millonaria para quedarse en el club, en el 2015, cuando lo vinieron a buscar del fútbol árabe.

D’Onofrio le agradeció al uruguayo:

El Presidente de River no tuvo más que palabras de agradecimiento para Mora: “Es el típico jugador que enamora. Reflejamos lo que la gente quiere, y es por eso que dejamos abierta la chance de que hubiera un partido homenaje”.

Por último dijo: “Te lo ganaste solito, sos el que logró que este amor sea tan grande. Me imagino el dolor que tenés, porque los hinchas también lo tenemos y lo sentimos. Te extrañamos en la cancha, en los pasillos, en la concentración, en todos lados. Siempre tuviste una actitud muy positiva. Ese día estaremos para hacerte un homenaje; no para despedirte, porque River es tu casa y siempre vas a estar con nosotros”.

Los invitados:

La lista de quienes estarán invitados para su partido homenaje, está compuesta por 88 personas. Entre ellos, se encuentran los planteles de los equipos campeones de las Copas Libertadores 2015 y 2018, además de futbolistas muy queridos por la afición del Millonario como Norberto Alonso, Enzo Francescoli y Ariel Ortega. También hay miembros del actual cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como Matías Biscay, Hernán Buján y Pablo Dolce. Esta es la nómina completa: