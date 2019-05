Las reflexiones post caída

Tras la caída por 1 a 0 en Curitiba contra Atlético Paranaense, el director técnico se refirió al rendimiento de su equipo y aceptó el mal desempeño mostrado en el partido: "No pudimos hacer pie ni tampoco resolver situaciones favorables. Terminamos con uno menos y nos perjudicó para poder buscar el empate. El análisis se hace desde lo futbolístico. No jugamos bien. Me cuesta remarcar a un futbolista que haya tenido un buen nivel, esta vez fue muy parejo para abajo. Ningún sistema táctico podría resolver la ecuación. Estuvimos mal con la pelota. No tengo mucho más para decir". Además, acerca de Paranaense, reconoció que "el rival vió esa falencia y trató de aprovecharlo. En la primera media hora, hicieron un gran desgaste y no nos dieron la chance de acomodarnos. En el segundo tiempo, ya con nosotros queriendo salir un poco, nos costó crear y tener efectividad en los pases".

Pero, más allá de la dura autocrítica, el Muñeco se mostró optimista de cara al desquite en el Monumental de la próxima semana: "de todas maneras, por haber estado debajo de nuestro nivel y haber enfrentado a un rival duro, nos vamos vivos. Tenemos todo para resolver en cancha nuestra". "Mirá si no voy a creer en este equipo, dio muestras de sobra futbolística y emocionalmente. Preguntale a cualquier jugador si no pueden hacerlo. Están seguros", afirmó Gallardo en apoyo a sus dirigidos.

"Estamos vivos y tenemos una semana para trabajar y darlo vuelta en casa. -resaltó Lucas Pratto en concordancia con su entrenador respecto a la revancha en Buenos Aires- Ya dimos muestras muchas veces, mismo durante los partidos, que en los momentos más difíciles, siempre aparecimos. Nosotros no dudamos y Marcelo tampoco. La serie está abierta y esto equipo ya demostró que puede dar vuelta partidos y series".

Sin dudas, la figura del Millonario en esta deslucida actuación fue el arquero mundialista Franco Armani, quien no les permitió a los locales estirar la ventaja en el marcador gracias al despliegue de todo su repertorio de atajadas. En cuanto a su papel en el encuentro, dijo que no se caracteriza "por ser figura. Trato de estar cuando el equipo me necesita". Bajo su mirada ya puesta en lo que se viene, el ex Atlético Nacional de Medellín completó: "en la revancha debemos entrar con tranquilidad y metidos, como lo hacemos siempre en partidos finales. Ahora hay que seguir y queda el partido de vuelta. En casa, con nuestra gente, será otra la historia. Enfrente hay un rival complicado, que se hace fuerte de local. Debemos preparanos para la vuelta porque la serie está abierta".

Recordemos que el partido de vuelta se jugará el próximo jueves 30 de mayo a las 21:30 horas en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, donde los actuales campeones de la Copa Libertadores (River) y la Copa Sudamericana (Atlético Paranaense) dirimirán quien se consagrará en la edición 2019 de la Recopa Sudamericana.