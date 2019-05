Entrevista. Fabricio Coloccini: "Todavía no pienso en el retiro. No lo pensé cuando estuve apartado 5 meses del plantel, menos me lo voy a proponer ahora"

Nacido en Alta Gracia, Córdoba el 22 de enero de 1982, y surgido en las inferiores de Argentinos Juniors, el jugador de San Lorenzo, tiene entre ceja y ceja un objetivo importante que se le paró en el medio hace poco tiempo, volver a vestir los colores de la Selección Argentina.

- La Selección Argentina Sub-20 se encuentra disputando el Mundial en Polonia, vos que tuviste la oportunidad de jugar un Sudamericano y una Copa del Mundo con esta categoría, por ende tenes bastante conocimiento de esta experiencia. ¿Cómo ves a los juveniles que están jugando esta competencia?

- Bien, están obteniendo resultados en partidos complicados y avanzaron a los octavos de final, que eso es lo importante.

- En las últimas horas se estuvo hablando mucho de una posible convocatoria tuya a la Selección Sub – 23 para jugar los Juegos Panamericanos en Lima. ¿Son reales estos rumores? ¿Ya te hicieron alguna propuesta?

- Nadie se puso en contacto conmigo todavía, solamente son los rumores de la lista que puede llegar a salir de los mayores. Es un orgullo para mí, que a los 37 años ya esté nombrado como uno de los posibles grandes que puede llegar a viajar, así que estoy contento más que nada por eso.

- ¿Creés que además de tu buen nivel futbolístico que estas teniendo, también podes aportar del lado de la experiencia?

- Si lógicamente, la Selección, ya sean las categorías inferiores o la mayor, es la bandera de nuestro país, siempre es un placer poder formar parte de una convocatoria. Yo lo tomo como mucha importancia, más aún con la edad que tengo, sería un broche para cerrar mi carrera.

- Estamos ante un proyecto que aporta mucha experiencia, si surge tu convocatoria junto con Maxi Rodríguez y Javier Mascherano, pero además de este también tenés a Pablo Aimar, Walter Samuel y Diego Placente, trabajando con la Selección. ¿Qué opinión tenes de esto? ¿Te parece que es importante que ex jugadores de la Selección se sumen a trabajar desde este lado?

- Si tal cual, están trabajando un poco en volver a las épocas de José Pékerman, de inculcarles a los jóvenes lo que significa la Selección Argentina y que se vuelva a tener el valor que se merece esta camiseta. Que hoy me convoquen para ese proyecto, sería un placer, porque significa que de cierta forma, más allá de haber jugado bien o mal, hemos dejado una huella de cómo sentimos la camiseta, por eso destaco más el poder estar en una lista entre todos los grandes que puedan llegar a ir.

- ¿Pudiste hablar con Maxi Rodríguez o Javier Mascherano, sobre esta posible convocatoria o no cruzaron palabra todavía?

- Si hablamos, y estamos los tres en la misma situación, entusiasmados de poder vestir esta camiseta nuevamente.

- ¿Te la esperabas a esta posible convocatoria?

- No, para nada. Es una alegría enorme, más allá del momento futbolístico que pueda llegar a estar pasando cada uno, traspasar todo lo que vivimos nosotros a los más jóvenes, es algo lindo.

- ¿Qué sentiste cuando te enteraste de esta posible convocatoria?

- Para mí siempre la prioridad fue la Selección, sin importar el club en el que estuviera en ese momento. Así que la alegría que tuve fue enorme.

- ¿Qué significa para vos la Selección? ¿Te cuesta entender que otros jugadores no tomen como prioridad una convocatoria a la Selección Argentina?

- No, esas son elecciones de cada uno y personales. Yo puedo llegar a entender cuando corren riesgo de algo especial, pero es algo puntual. Después creo que para la Selección siempre hay que estar disponible y dispuesto. Muchas veces los clubes se niegan a prestar a los jugadores para la Selección y más allá de los intereses que tenga el club, es algo que no entiendo, pero el jugador tiene que hacer de la suya para poder asistir igual. Somos millones de jugadores que soñamos vestir esta camiseta, y uno que tiene la posibilidad, no tendría que desaprovechar esa oportunidad.

- ¿Cuál fue el técnico de la Selección, que más te marcó en tu carrera?

- En la Selección tuve dos grandes técnicos que fueron Marcelo Bielsa y José Pékerman. A José lo tuve mucho más, en Juveniles, es una persona que me hizo progresar no solo en lo futbolístico, sino que también como persona, y eso ya terminando mi carrera, lo valoro mucho. Marcelo por la pasión que tiene por el fútbol, como ve las cosas, y la honestidad que tiene para entrenar, como con los rivales. Son cosas que uno aprende, lo sigue viendo y no deja de sorprender.

- Sabiendo que en el 2020 se termina tu contrato con San Lorenzo. ¿Qué pensás hacer, seguir un tiempo más o ya pensas en la posibilidad de retirarte?

- Todavía no pienso en el retiro. No lo pensé cuando estuve apartado 5 meses del plantel, menos me lo voy a proponer ahora, cuando las cosas están un poco mejor y me siento físicamente bien.

- ¿Tenes pensado estar ligado al club una vez consumado tu retiro?

- Terminé la carrera de director técnico, hice un curso para aprender un poco más, para cuando llegue el desafío, pueda estar preparado. Como no pienso en el retiro, tampoco en si voy a estar en algún cargo en el club, esas son cosas que se darán.

- ¿Tu idea de juego y del día a día con los jugadores, va siguiendo la línea de Bielsa y Pékerman?

- A todos los que le pregunto, les gusta jugar bien al fútbol, sería encasillarme en algo que no lo sé. Pero si el día de mañana soy técnico y estoy a cargo de un plantel que no es técnicamente bueno, miraría los intérpretes que hay en cada jugador y a partir de ahí, poder sacarle provecho a cada uno y al equipo, ya sea intentando jugar bien y sino siendo un equipo respetado.