Bochini: "Holan tiene que seguir"

En entrevista con el medio televisivo TyC Sports, Ricardo Bochini hbaló sobre la actualidad de Independiente y sobre el futuro de Ariel Holan. El 'Bocha' pidió por la continuidad del DT y también remarcó algunos errores que lo llevaron a estar en la cuerda floja.

"Creo que tiene que seguir porque demostró que su equipo jugó muy bien" comenzaba el máximo ídolo de la institución. Bochini sostuvo que Holan no supo respetar su estilo y eso desencadenó una serie de malos resultados que posteriormente ayudaron a poner en duda su continuidad.

"Juega un fútbol lento, sin sorpresas ni cambio de ritmo. Es intrascendente. Quiero que Holan cambie, no que lo cambien"

Bochini se enfocó bastante en los errores que tuvo el entrenador y aconsejó cuáles podrían ser las soluciones: "No podemos jugar con (Martín) Benítez de 9 porque no lo es. No hubiese vendido a (Emmanuel) Gigliotti porque no teníamos de antemano a su reemplazante".

"(Silvio) Romero es un jugador interesante, pero no está en su mejor nivel. Tenemos que jugar con un solo 5 y tres delanteros, que hoy quedan muy solos. La defensa es muy floja, no da seguridad. (Jorge) Figal y (Alan) Franco tienen que ser titulares porque son el futuro, hasta tuvieron llamados de la Selección Argentina", continuó.

El ex futbolista no dudó al hablar sobre las ventas que tuvo Independiente en los últimos meses y sobre los refuerzos que llegaron. Bochini consideró que los que llegaron no estuvieron a la altura y, aquellos que se fueron, eran fundamentales en el equipo: "Se fueron jugadores importantes y los que llegaron no estuvieron a la altura. Hay que buscar otros de mayor categoría. Independiente tiene que sacar ventaja".

Para finalizar, Ricardo Bochini declaró que es importante que los futbolistas tengan una buena relación con el entrenador de turno y cree que si el 'Rojo' logra una mejoría, el equipo puede llegar lejos, de lo contrario quedaran a "mitad de camino".