Entrevista. Federico Crivelli: "Sería lindo repetir lo del 2014, fue hermoso para nosotros como para los hinchas"

- El pasado martes tuvimos el privilegio de tener una de los primeros testimonios que dio Federico Crivelli desde que se oficializó su regreso al arco del Club Atlético Temperley. A sus 37, abrirá su tercera etapa en la institución, en donde ya disputó 299 partidos oficiales.

- ¿Cómo fue que te contactaste con los dirigentes? ¿Pudiste hablar con Aldirico antes de concretar tu llegada a Temperley

- Sí, la conversación con los dirigentes es constante. En enero, antes de irme a Boca Unidos, ya había tenido una reunión. Llegada la fecha, Martín (Vila) me volvió a llamar y me dijo el interés que tenía de que vuelva. Yo tenía ganas hace tiempo. Estoy contento de estar de vuelta, más allá de que todavía no arranqué. Se abre una nueva etapa, un nuevo desafío. Hay muchas expectativas de lograr lo que se consiguió anteriormente.

- ¿Te esperabas poder estar esta temporada en Temperley, o no lo veías así posible? ¿Cómo te sentís físicamente? ¿Cómo fue tu paso por Boca Unidos?

- Lo veía posible porque ya estaba en contacto. Sabía que me tenía que preparar para no perder ritmo. Después de finalizar mi contrato con Boca Unidos, los dirigentes se comunicaron y estoy contento. Físicamente estoy bien, la recuperación la terminé de hacer hace 8 o 9 meses, estoy entrenando con normalidad aunque con un poco de inactividad en lo futbolístico. Me siento bien.

- ¿Estuviste siguiendo la última temporada de Temperley? ¿Qué te pareció el nivel futbolístico del equipo? ¿Te comunicaste con algún excompañero?

- Sí, obviamente lo seguí. Creo que cuando agarró el “Polaco” (Aldirico) el equipo tuvo una levantada muy buena. Se había agarrado confianza, que no tuvieron al principio de la temporada. Pero creo que después del clásico se perdió esa confianza. Se generaron muchas dudas y pienso que esa fue la clave por la que no se pudo entrar al Reducido.

- ¿Qué creés que le faltó al equipo el último semestre?

- La verdad que no sé cómo estaban los jugadores, quizás no hablé a diario. Pero, desde afuera, se ve que el equipo fue uno antes del clásico y otro después del mismo. Se habían conseguido goles con la llegada de Magnín, pero después se perdió intensidad.

- Pensando que va a haber equipos como Tigre, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y Belgrano. Además, que hay grandes equipos que se quedaron en la división, ¿cómo creés que va a ser esta temporada?

- Va a ser un torneo durísimo. Va a haber equipos que se van a querer reforzar. Los que bajan de la Superliga van a tener un presupuesto más alto y van a tratar de volver a primera lo antes posible. Será difícil, pero pienso que el Nacional B es distinto a Primera, puede haber sorpresas. Tenemos que prepararnos y poner la máquina en marcha. Más allá de los nombres que puedan llegar a venir, o los no-nombres que haya, hay que hacer un equipo fuerte.

- A diferencia de cuando vos te fuiste, ahora hay muchos juveniles en Temperley. ¿Creés que vas a aportar tu experiencia a los chicos?

- Creo que sí, que uno tiene esa responsabilidad. Ahora que uno es un poco más grande, tiene que hacerse cargo de diferentes situaciones. Los chicos son fundamentales, son el patrimonio del club. Hay que tratar de acompañarlos y ser el sostén en todo sentido. La responsabilidad es muy grande, es un desafío muy grande. Tengo mucha ilusión, muchas ganas de empezar a entrenar y de cumplir los objetivos. Sé que no va a ser fácil, pero en el fútbol nada es imposible. Hay que soñar. Si soñás, las cosas se pueden dar.

- Fede, estas muy cerca de cumplir los 300 partidos con la camiseta de Temperley, ¿significa algo especial para vos esta vuelta con esa meta?

- Sí, es algo lindo y decorativo en lo que es mi carrera, pero creo que lo vive más el hincha que uno. Hoy pienso en recuperar el ritmo futbolístico, de ponerme a disposición del técnico y de volver al nivel que había conseguido en Tigre. Voy a disfrutar cada partido. Ojalá pueda terminar mi carrera en esta institución.

- ¿Qué significa Temperley para vos?

- Temperley es mi casa y donde me siento cómodo. Cuando me voy a otros clubes, lleva tiempo la adaptación. Acá he conseguido algo que no me ha pasado en otro club. En Temperley pasé los momentos más lindos de mi carrera.

- ¿Cómo recordás el año 2014, que fue tan significativo para los hinchas de Temperley? ¿Soñás con repetirlo esta temporada?

- Uno sueña en grande. Vamos a intentar volver a vivir esos momentos. Buscaremos cosas importantes, que es a lo que apunta el club. Temperley es un grande de la categoría y tiene muchísima gente que siempre acompaña. Sería lindo repetir lo del 2014, fue hermoso para nosotros como para los hinchas, que quizás veían muy lejano jugar en Primera.