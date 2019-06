Lionel Messi: "No somos candidatos como otras veces"

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino de fútbol, dialogó con Gastón Recondo y Esteban Edul, en Estudio Fútbol, y reafirmó lo dicho por el entrenador, Lionel Scaloni, haciendo hincapié en que Argentina no es candidata para la Copa América 2019.

“La realidad es que Argentina está pasando por un proceso de recambio, donde hay muchos chicos jóvenes y nuevos, que no tienen muchos partidos con la selección y que para la mayoría es la primera competición oficial. Eso no quita de no vamos a intentar ganar la copa, pero sabiendo de que Argentina no es candidato como otras veces”, dijo Messi con respecto a la Copa América.

Sobre la relación con sus compañeros dijo: “Antes de que yo llegara era un grupo muy unido, donde muchos ya se conocían, donde tienen relación y es lo que está viendo acá en Ezeiza, un grupo muy bueno y unido”.

“Lo que viví en el Mundial sub 20 fue uno de los momentos más lindos de mi carrera, más allá de haber salido campeones, por la experiencia, por lo vivido y por el grupo. Fue un torneo muy lindo el cual lo disfrute muchísimo”, agregó.

Con respecto a los rumores de que interfirió en los armados del plantel Nacional, el astro argentino aclaró: “A veces se habla más de mi papá que de otros jugadores. Lo metieron en medio de cosas que no tiene nada que ver, como también me pasó a mí, una cosa es que lo digan de mí que soy el jugador y otra es que lo hagan de mi papá. Que llevó a armar la selección, que ponía jugadores, técnicos como también lo decían de mí”.

“Cada vez cuesta más alejarme de mi familia en las concentraciones con la selección, porque en Barcelona no concentramos y cuando jugamos afuera, viajamos el dia del partido”, prosiguió.

Sobre su mejoría en los tiros libre respondió: “El primero que me empezó a hablar de los tiros libres fue el Coco Basile que. Me decía ‘solta el pié nene, soltá el pié. Mirá cómo hace Román (Riquelme), no ves cómo hace Román’ y ahí estaba Román”. Y recordó: “ Yo le pegaba despacito. ‘Es un centrito’, me decía”.

“Dios dirá si nos miraremos o no” declaró Leo con respecto a la Copa del Mundo. Añadió: “Ese Mundial (Brasil 2014) merecíamos ganar la Copa. Esa selección era el momento máximo de toda esa camada. Fue el pico más alto de esa camada”. finalizó Messi recordando la final perdida ante Alemania en la final del Mundial 2014.