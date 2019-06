Mauro Zárate: "Me gustaría terminar mi carrera en Boca"

Pese a que fue duramente criticado en los últimos partidos y su equipo perdió la final de la Superliga contra Tigre el fin de semana pasado, el jugador xeneize habló por primera vez en 90 Minutos de Fútbol y analizó su presente: "Dicen que soy morfón pero metí 12 asistencias. No puedo ni quiero cambiar mi manera de jugar".

En esta oportunidad, Zárate aprovechó la entrevista para reflexionar sobre el encuentro ante Velez y confesó: "Me arrepiento de haber dicho que pasó el equipo grande, del festejo no". Además, agregó: "Fue de calentón y me salió esa frase que no tendría que haber dicho. Pero bueno, pedir disculpas ahora no cambia nada".

Sin embargo, el delantero también se refirió a sus ex compañeros y remarcó: "Hablaron mucho, y no está bien. Dijeron que Boca había jugado como un equipo chico (...) esas declaraciones golpearon en el vestuario". Asimismo, sentenció: "El grupo estaba muy caliente con esas declaraciones y se notó al final del partido".

Por otra parte, aunque intentó no involucrarse con las ex figuras de Boca que criticaron al plantel actual por haber perdido tantas finales en tan poco tiempo, Zárate declaró: "A veces no caen bien las declaraciones de los ídolos".

En relación a su carrera en el Xeneize, el delantero comentó: "Me encantaría terminar mi carrera acá".