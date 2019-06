Confirmado: Joaquín Laso se irá de Vélez

En la tarde del miércoles 5 de junio, el presidente del club mexicano confirmó que el central de Vélez jugaría la próxima temporada defendiendo los colores del conjunto azteca. El jugador habló con Vélez670 y dijo el porque de su decisión:

“No estoy consagrado ni hecho económicamente. Una oferta del exterior me iba a tentar porque con un equipo de afuera no podes competir. Opté por la estabilidad de mi familia", afirmó Joaquín Laso.

Foto institucional del central. | Fuente: Vélez.

"En octubre les planteé a los dirigentes que quería negociar mi pase, y me dijeron en ese momento que no podían. Yo les adelante lo que podía pasar. La oferta de México la tengo hace tiempo. Parecía que mi continuidad solo dependía de Heinze", agregó. Luego certificó: "No me voy por una millonada, no es cierto que me dieron todo lo que yo quería".

Alberto Marrero, presidente del club mexicano recién ascendido, confirmó el traspaso del nacido en Balcarce y la cuenta @Prefabricada lo dio a conocer de esta manera en Twitter:

#LIGABancomerMX | Joaquín Laso es nuevo refuerzo del @AtletideSanLuis 🔥



El defensa central argentino, Joaquín Laso, es nuevo refuerzo de los potosinos. Alberto Marrero, presidente del club, confirmo la llegada de Laso y del también defensa argentino, Ricardo Centurión. pic.twitter.com/1RUoEwYHRG — JugadaPrefabricada (@JPrefabricada) 5 de junio de 2019

Cabe destacar que el Atlético San Luis ya contrató a tres argentinos para reforzar su plantel en su debut en la Liga Bancomer MX. Estos son Ricardo Centurión, Axel Werner y el recién incorporado Joaquín Laso.

Los tres flamantes refuerzos del conjunto mexicano.

Como consecuencia de la partida de Laso, a Vélez le habrían ofrecido un lateral derecho para suplir la salida del jugador. Gonzalo Bettini rescindió su contrato con Rosario Central y estaría en busca de un nuevo club y parece que El Fortín sería el indicado.