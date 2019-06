Nicolás Burdisso: "De Rossi sería la frutilla del postre"

Con las competencias ya finalizadas y un semestre donde la Copa Libertadores será la prioridad, Boca ya planifica para lo que se viene. El mercado de pases comenzó a tomar forma y aparecieron muchísimos jugadores para este periodo en donde el Xeneize seguramente será protagonista.

Nicolás Burdisso, actual manager del club, habló en Closs Continental y se refirió principalmente a este tema, puntualizando tanto en las posibles llegadas como en los futbolistas que podrían partir.

El ex jugador del Genoa opinó sobre el periodo de transferencias que se avecina e indicó las claves: "No quiero hacer nombres propios. No estamos siguiendo 20 posibilidades, estamos en tres o cuatro puntuales. Estamos negociando y aprendo día a día. Es justo cuidar la armonía del equipo. Hay que hacer un buen mercado y no dejarse comer por la ansiedad. Además, mantener las ideas claras”.

"Necesitamos un volante con oficio de carrilero por afuera. Algunos nombres los propongo yo, otros me los tira el DT"

El nombre que más se mencionó en las últimas semanas fue el de Daniele De Rossi. El volante no continuará en Roma y es uno de los candidatos para ser nuevo refuerzo de Boca. Sobre esto, indicó: "Se ha hablado mucho, él me abrió la puerta para venir pero no se condice con el mercado. Sería la frutilla del postre. Yo hago esta movida porque estuve con él. Pensé en él porque le tiene estima a Boca, porque mira los partidos. Hay otras cosas que no tienen China y la MLS que pueden conmoverlo. La historia futbolística, camiseta y estadio. Es una posibilidad concreta. Le hice la propuesta con el aval del club y ahora tiene que responder”.

Además, Burdisso hizo referencia a los jugadores que podrían emigrar. Uno de los casos más puntuales es el de Nahitan Nández quien ha recibido ofertas meses atrás y ahora disputará Copa América. “Los jugadores que se van a ir es porque quieren irse. Por Nández no llegó nada, si llega nos sentaremos a hablar por una palabra que le dio el presidente. Van a llegar ofertas. Boca tiene un catálogo interesante para muchos mercados”, cerró.