Entrevista. Román Tejeda: "Viví y también he visto que en otros clubes a veces los juveniles no son prioridad para tener un proyecto a futuro, y eso después en un futuro se ve reflejado"

El juvenil sufrió la rotura de meniscos en un amistoso contra Lanús en la pretemporada, por lo tanto no pudo disputar ningún partido en el torneo. En dicho amistoso, su categoría ganó 2 a 1, y él marcó un gol, pero después sufrió la lesión. Con un buen pasado en El Porvenir, en donde fue goleador de la quinta y cuarta división, además de debutar en la Primera C, nos enseña que nunca hay que bajar los brazos.

Además de contarnos como vivió el momento de la lesión, nos contó cómo se prepara de cara al torneo que viene y cual es su objetivo, entre otras cosas.

- ¿Como viviste ese momento en el que te enteraste de la lesión y cuando te enteraste que no ibas a poder jugar? ¿Quiénes te acompañaron en ese duro momento?

- Me sentí muy mal, venía en un muy buen nivel y estaba teniendo una pretemporada a pleno. Fue duro cuando me salió en los estudios, porque era una cirugía que significaba mi quinta vez por quirófano. Mi novia, el Cuerpo Técnico, mis compañeros, mi familia desde Córdoba y la de mi novia, entre todos me dieron mucho apoyo.

- ¿Qué te dijo tu entrenador, Ariel Guevara?

- El “Chino” (Ariel Guevara, entrenador de la Cuarta División) me dijo que sospechaba de la rotura de menisco por que el tuvo la misma lesión y cuando le dije como fue la jugada, se dio cuenta. Desde el primer momento me dio sus palabras de aliento, tranquilidad y paciencia, me dijo que era una recuperación muy rápida y sencilla, que mientras estuviera bien de la cabeza lo iba a sacar adelante.

- ¿Cuál es tu próximo objetivo?

- Mi próximo objetivo es volver al mil por mil y meter 20 goles en lo que resta del año.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Mi sueño creo que es el de todo jugador de fútbol, jugar en Primera División, yo lo anhelo y lo vivo como si fuera profesional y eso que todavía no llegué a firmar.

- ¿Cómo te preparas para el torneo que viene?

- Mi preparación está mejor que nunca, paso a paso y tranquilo, siempre bien acompañado de mi Kinesiólogo Diego Vera y su equipo de trabajo, mi Preparador Físico, Andrés, y la confianza del “Chino”.

- ¿Cuál o cuáles son tus referentes en tu puesto?

- No sé, me gustan muchos jugadores, no tengo ese jugador favorito, pero miro muchísimos delanteros de área, Paolo Guerrero, Wanchope Ábila, Lucas Pratto, etc. Ellos son “9” de área y ese es mi estilo de juego.

- ¿Cómo llegaste a Temperley?

- A Temperley llegue mediante un contacto y mi representante que me consiguieron la prueba y estuve casi 2 meses probándome, hasta que el “Chino” me dio el OK definitivo.

- ¿Qué hábitos tuviste que cambiar desde que empezaste a jugar en Temperley?

- Tuve que acostumbrarme otra vez a la intensidad, como cuando estuve en Talleres de Córdoba, y como estuve en el ascenso. También los horarios y la costumbre, yo vivía antes en la pensión de El Porvenir y ahora vivo en la casa de mis suegros.

- ¿Cómo viviste el debut en Primera División de Enzo Salas que fue compañeros tuyo en Reserva?. Que algunos juveniles ya hayan firmado contrato profesional por primera vez, ¿te permiten a vos y a tus compañeros soñar con que alguna vez llegue ese momento?

- Me pone muy contento de verlos debutar en Primera División, porque es un orgullo ver a tu compañero ahí arriba, no todos tienen las chances que tuvieron los juveniles que están en Primera. Me dan muchas más ganas de crecer en el club y soñar con jugar otra vez en Primera, pero esta vez va a ser en la categoría que esté el club.

- ¿Creés que Temperley les da esa posibilidad a los juveniles que otros clubes no?

- En el club se está trabajando muy bien en el crecimiento de los juveniles con proyección a primera, solo hay que tener paciencia que si uno se esfuerza y es profesional seguro le va a llegar el momento. Viví y también he visto que en otros clubes a veces los juveniles no son prioridad para tener un proyecto a futuro, y eso después en un futuro se ve reflejado.

- Tuviste un paso por El Porvenir y pudiste debutar en la Primera C, ¿Que recordás de ese momento? ¿Cómo lo viviste?

- Es un recuerdo que jamás voy a olvidar, hasta tengo tatuada la fecha de mi debut. No fue un debut soñado con victoria, pero fue de mucho aprendizaje, lo hice con muchos jugadores de experiencia y eso es lo que me enorgullece después de tanto esfuerzo. Fue también haber pensado en dejar el fútbol cuando me dejaron libre en Talleres, pero el fútbol da muchas vueltas y revanchas, y al año siguiente estaba en Primera División, compartiendo pretemporada y vestuarios con jugadores como Sergio Meza Sanchez, José Shaffer, Walter Zunino, Guillermo Baez y muchos jugadores mas de mucha trayectoria.



Para finalizar, Román nos quiso dejar un mensaje aparte: "Quiero destacar que jamás hay que bajar los brazos, siempre pero siempre después del esfuerzo, la dedicación y el ser lo más profesional para este deporte, llegan los frutos. Para los que me conocen, yo pasé cinco veces por quirófanos, por ciertos motivos, pero acá sigo luchando por el sueño de todo futbolista. Y como siempre digo "Siempre de la mano de DIOS".