Diego Cocca: "La verdad que no lo sé si lo voy a perder a Caruzzo"

Esta mañana, en el Gigante de Arroyito se desarrolló una práctica de fútbol entre el primer equipo y la reserva de Rosario Central, que tuvo 2 tiempos de 45 minutos cada uno. El primer partido terminó 1-0, lo ganó la primera con gol de Ciro Rius. El segundo 1-1, con goles de Facundo Almada y Franco Frías. Este fue el tercer partido amistoso del primer equipo de Rosario Central de cara a la temporada 2019/2020, el próximo será el sábado seis de julio en Asunción del Paraguay contra Olimpia de dicho país.

El primer equipo que pusó en cancha Diego Cocca fue con: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Emanuel Brítez, Alfonso Parot; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Jonás Aguirre; Maximiliano Lovera y Claudio Riaño.

Una vez que finalizó este partido amistoso entre el primer equipo Canalla y división reserva que dirige el Kily González, habló en conferencia de prensa Diego Martin Cocca y esto decía el entrenador Auriazul: en la intensidad futbolista nos sirvió muchísimo este partido contra la reserva acá en el Gigante, nos sirvió para seguir creciendo todavía seguimos trabajando sobre cuarenta y cinco minutos pero ahora se viene la parte fuerte, porque el próximo sábado tenemos un amistoso contra Olimpia en Paraguay”.

"Se está dilatando y no podemos perder más tiempo. El plazo de Chávez ya pasó. La dirigencia de Central hizo todo lo posible". "La verdad que no lo sé si lo voy a perder a Caruzzo". "López Pissano no será tenido en cuenta". Diego Cocca en conferencia de prensa. pic.twitter.com/ZXUpEm7Fct

En una parte de la conferencia de prensa el entrenador Auriazul explicó porque el Canalla no viajó esta semana a Paraguay, esto decía el DT: “El objetivo era estar mucho tiempo con el plantel, hoy no tenemos ese plantel, hoy nos están faltando cuatro o cinco refuerzos, tenemos que trabajar muchísimo para poder cerrarlos, el mercado de pases cambia minuto a minuto. Se está dilatando y no podemos perder más tiempo. El plazo de Chávez ya pasó. La dirigencia de Central hizo todo lo posible para traerlo a Rosario, hoy no cuento con Chávez, estamos buscando otra cosa.

Al final de la rueda de prensa, Cocca habló sobre la situación de Matías Caruzzo y Joel López Pissano: "La verdad que no lo sé si lo voy a perder a Caruzzo. Hoy no hay nada cerrado y pueden pasar muchísimas cosas, no vamos a entrenar hoy a la tarde y mañana porque voy a estar Buenos Aires para ir cerrando cosas, estamos trabajando al máximo. Además el entrenador manifestó en esta rueda de prensa que no va a tener en cuenta a Joel López Pissano de cara a la próxima temporada.