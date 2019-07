Marcelo Gallardo declaró en la previa del inicio de los torneos oficiales

Más allá de reconocer la importancia de que el equipo no ha sufrido pérdidas salvo la de Camilo Mayada, el Muñeco pidió que la institución "haga un esfuerzo" para traer al lateral chileno Paulo Díaz, de reconocido interés para el entrenador, y aseguró que, si el club árabe dueño de su pase no desea venderlo, verán "otras alternativas aunque no sean fáciles".

El defensor chileno disputó la última Copa América con su selección. Fuente: La Página Millonaria.

Respecto a la posibilidad de alguna venta de alguno de sus jugadores, advirtió que "eso ya está fuera de nuestro alcance", debido a que el club no tiene "una estabilidad económica como para evaluar opciones por si acaso".

"Nosotros no tenemos necesidad de vender, es lo que yo tengo entendido. Eso será problema de los directivos. La necesidad que nosotros tenemos es mantener este plantel para competir. No vamos a salir al mercado porque el equipo no necesita vender", arremetió el DT.

También, ratificó su fé y destacó la dedicación y el empeño que sus dirigidos muestran en el día a día: "sigo teniendo una confianza enorme en este plantel que tenemos armado. Es muy bueno. Estoy muy contento con los jugadores que siguen trabajando y con un compromiso total para seguir estando presente en las competencias que estamos".

En tanto, informó que seguirán a la expectativa por la recuperación completa del delantero Ignacio Scocco sin dejar de tener en cuenta los plazos estipulados, y que "cuando él se sienta mejor y éste seguro de sí mismo, los médicos le darán el alta y allí recién lo podremos contar. No quiere volver a apurarse".

El ex Newells volvió esta semana a practicar con pelota. Fuente: Diario El Litoral.

El técnico más ganador en la historia del Millonario, además, habló sobre la inminente decisión del Tribunal Arbitral del Deporte en cuanto al pedido de Boca Juniors respecto a los sucesos ocurridos durante la (no) vuelta de la última final de la Copa Libertadores en Núñez, y sentenció que la mencionada resolución "no va a cambiar nada", y que no le sorprende que "se siga hablando del TAS porque lo que lo dirigentes han querido hacer".

Por último, se manifestó sorprendido por el hecho de que el Monumental no sea sede de la Copa América del año que viene, ya que es "uno de los estadios más grandes de Argentina", y rescató la labor de las formativas de La Banda: "genera orgullo ver a jugadores de primera división surgidos de las divisiones inferiores de River. Esperemos poder seguir trabajando como lo venimos haciendo para que siga habiendo desarrollo de los juveniles para que integren el primer equipo. Es un trabajo silencioso y lento, pero que a la larga va a dar sus frutos".