Maxi Lovera: "Cocca me dio libertad al jugar de enganche”

El primer equipo de Rosario Central completó la segunda práctica correspondiente a la séptima semana de pretemporada con vistas a la Superliga Argentina de Fútbol 2019/2020. Mañana los dirigidos por Diego Martín Cocca estarán jugando un partido amistoso contra Fénix de la ciudad de Buenos Aires, este encuentro amistoso sería en el predio de Arroyo Seco (lugar donde entrena el Canalla), y es muy probable de que Cocca utilice los mismos once que utilizó el sábado pasado cuando jugó contra Unión de Santa Fe en el Gigante de Arroyito; esto quiere decir que en el arco estaría Jeremías Ledesma, Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Matías Caruzzo y Alfonso Parot, ellos cuatro serían los defensores, en el mediocampo estarían Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Ciro Rius, Diego Zabala, como enganche estaría Maxi Lovera y el único punta Claudio Riaño.

Una vez que finalizó el entrenamiento matutino, Maxi Lovera habló en conferencia de prensa en el predio donde se entrena Rosario Central, y el juvenil que es pretendido por clubes del exterior expresó: "Cocca me dio libertad al jugar de enganche, donde me siento más cómodo y puedo aportar más para el equipo. Yo trato de entrenar bien y hacer una buena pretemporada de cara a lo que viene. Me falta mejorar para terminar bien en los últimos metros las jugadas y estoy apuntando a eso".

También el formoseño mencionó en la rueda de prensa como se está sintiendo en esta pretemporada que se está llevando a cabo en el predio de Arroyo Seco: "El grupo está siempre unido y esa es la base para sacar la situación adelante. En este momento estoy concentrado acá y me gustaría quedarme a pelearla para salir de los puestos de abajo. Me sentí cómodo desde la llegada de Cocca porque me dio continuidad y me puso en el puesto donde me siento cómodo. Me da libertad de jugar cómodo, me siento bien y levanté mucho en los últimos partidos. Siento que me faltaba ritmo futbolístico".