Franco Di Santo: "Ir a Boca sería hermoso"

Boca busca ‘9’. Es que tras la inminente partida de su figura, Darío Benedetto (al Olympique de Marsella), Boca no se conforma con tener solo un ‘9’ con experiencia en el club (como Ramón Ábila), sino que busca otro hombre que tenga experiencia y jerarquía, sobre todo pensando que Jan Hurtado (flamante incorporación) tiene pocos partidos como profesional y apenas 5 goles en su carrera. Hurtado es más una apuesta, que una realidad. Por eso, Boca busca ‘9’.

En las últimas horas ofrecieron al club ‘Xeneize’ un delantero centro argentino y mendocino actualmente libre, sin club, llamado Franco Di Santo. El Largo surgió como una promesa en el año 2006 en el Audax Italiano de Chile y por sus buenas actuaciones y goles fue traspasado en 2007 a nada más y nada menos que al Chelsea. Sin embargo, en este club grande no pudo marcar ni un gol en un puñado de partidos que disputó, y por lo tanto terminó siendo traspasado a clubes de menor renombre actualmente de Europa (Blackburn, Wigan, Werder Bremen, Schalke 04 y Rayo Vallecano).

En la pasada temporada, Di Santo jugó apenas 5 partidos con Schalke 04 (ni goles, ni asistencias) y 6 partidos en el Rayo Vallecano, donde no marcó ningún gol, no hizo asistencias, fue amonestado una vez y recibió también, una tarjeta roja. Es decir, viene con bastante inactividad y con sequía goleadora. Es decir, no es el delantero que un club como Boca (que necesita urgente ganar una Libertadores para enterrar la final de Madrid) está necesitando. Sin embargo lo ofrecieron, quedó libre del Rayo Vallecano y es una opción. Y el delantero demostró sus ganas de llegar al club de la Ribera en una nota con CNN Radio Deportes: “Ir a Boca sería hermoso”, tiró.

A pesar de que su promedio de gol en su carrera no es enorme (60 goles en 337 partidos -0,18 goles por partido, promedio de gol) el centro delantero expresó que confía en sí mismo: "Me tengo fe a donde vaya, como dice Carlos Tévez, capaz que la camiseta de Boca quema, pero hay que mirarlo del lado positivo. Porque si te va bien, quedás como un ídolo”. Y agregó: “Hoy tomando unos mates con Lisandro López, él que jugó en equipos grandes de Europa, me dijo que Boca no tiene nada que envidiarle a esos equipos. Si me toca ponerme la camiseta de Boca bienvenido sea, y lo voy a hacer de la mejor manera", concluyó. ¿Te gustaría que este ‘9’ sea el reemplazo de ‘Pipa’ Benedetto?