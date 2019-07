Boca presentó oficialmente a Salvio, Mac Allister y Hurtado

Los días pasaban, pasó la pretemporada en Estados Unidos y México y Boca no tenía refuerzos. Solo el volante Alexis Mac Allister, que fue el único que realizó la pretemporada completa con Boca. La ida con Paranaense se acercaba y los refuerzos no llegaban, sin embargo, en los últimos días, Boca cerró un delantero y un volante importado de Europa, pero argentino: llegaron Jan Carlos Hurtado (venezolano) y Eduardo Salvio, además del ex jugador del Bicho. Y hoy fueron presentados oficialmente como nuevos jugadores de Boca.

En la conferencia de prensa hablaron los tres jugadores y el presidente, que a modo de prólogo presentó a las recientes incorporaciones:

"Hurtado es el primer venezolano en jugar en Boca, Mac Allister llega a préstamo ya que su pase lo compró un club inglés (Brighton) y Salvio vuelve a la Argentina tras una exitosa carrera en Europa".

El primero en hablar con la prensa fue Mac Allister, que tiró: “Estoy muy contento, soy hincha de este club y todos saben por qué estoy acá (está en Boca porque es hincha del club). Vengo a pelearla, no vengo a pasear. Quiero jugar y hacer historia en Boca". Y agregó: “Hablé con Alfaro antes de venir, no solo de fútbol, de donde jugaré, y fue una charla linda. Me gusta jugar detrás del nueve porque es mi posición original, pero puedo estar de doble 5 o por izquierda. En pretemporada lo hice por izquierda".

Luego la palabra fue cedida a Jan Carlos Hurtado, ex delantero de Gimnasia: "Es un orgullo y una gran alegría llegar a Boca, tanto para mí como para mi familia. Tenía la posibilidad de ir a Europa pero me decidí por Boca porque quiero seguir sumando minutos y experiencia en Argentina. Ya tengo festejos preparados por si hay goles”.

Por último, el que habló fue ‘Toto’, el jugador del que más se espera esta temporada con la camiseta de Boca: "Para mi mamá fue el mejor regalo mi llegada a Boca. Ella sabe que yo cumplo un sueño llegando acá, me llamó muchísimas veces para que venga y ahora estoy acá, cumpliendo un sueño. Sé que mucho tiempo de adaptación no voy a tener pero me veo disponible para estar en Curitiba (versus Paranaense, la ida de Octavos de Final de la Copa Libertadores el próximo 24 de julio)”.

Este trío de refuerzos llega a Boca con rodaje, algo que se le reclamaba a Angelici a la hora de contratar jugadores, ya que mercados pasados solía traer jugadores con pocas participaciones en la temporada anterior (caso Junior Alonso o Lisandro López). Sin embargo, este trío de refuerzos viene con rodaje. La temporada pasada Hurtado jugó 27 partidos y marcó 5 goles. Salvio jugó 28 partidos y anotó 6 goles. Y Mac Allister fue el que más jugó (33 partidos) y anotó 7 goles. ¿A cuál le tenés más fé esta temporada?