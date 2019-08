Claudia Lorena González: "Jugar para Tigre fue un honor, es una adrenalina"

Claudia Lorena González, comenzó a jugar en cancha de fútbol 5 hasta que el Club Atlético Tigre arrancó con sus pruebas en 1996. Como jugadora del “Matador” disputó los torneos del '97 hasta el '99 siendo la capitanía del equipo.

Tras sus excelentes temporadas, fue convocada a la selección nacional en 1998 por Carlos Borrello para disputar una gira por México y Santa Fe. A pesar de tener ofertas de San Lorenzo y del exterior, decidió dejar la actividad por su amor a la institución de Victoria.

Claudia, conocida por todos como Caby, habló en exclusivo con este medio sobre sus inicios y detalló detalles de su paso por la Selección Argentina.

P: ¿Qué es el fútbol para vos? ¿Y qué significa Tigre en tu vida?

R: El fútbol es una pasión, uno entra a la cancha y se olvida de todo. Jugar para Tigre fue un honor, es una adrenalina. Recuerdo un partido contra Platense donde había 50 personas y no importaba, lo importante era salir y decir: “Vamos que podemos” y dejar todo en la cancha. No se puede explicar con palabras lo que cada jugadora dejaba en la cancha.

Recuerdo no querer salir contra Platense, el médico me decía que no tenía que salir por un golpe. La pasión que teníamos todas no importaba. Ganamos el partido y aguanté hasta los 20 del segundo tiempo.

P: ¿Cómo ves el fútbol femenino a diferencia de las potencias?

R: Entrenar en los clubes no es lo mismo que en la selección. Ellos pretenden que ganemos el estado físico de Estados Unidos sin cobrar un peso. Recién ahora muchos clubes de Argentina van a tener juveniles. Acá tenemos que permitir que las mujeres jueguen al fútbol en las escuelas y no solo al vóley.

Hay muchas mujeres DT recibidas y no trabajan, todavía siguen los hombres. Hay que terminar con el machismo y darles oportunidades a las mujeres que jugaron en sus clubes.

P: ¿Viviste hechos de discriminación en el fútbol?

R: Sí, no solo yo, también mis compañeras que venían de lejos. A veces no teníamos botines y veníamos a entrenar con lo justo. Nosotras viajábamos lejos a jugar, pasábamos frío, hambre y no teníamos ropa para entrenar. Las jugadoras de River, Boca y San Lorenzo tienen suerte, Tigre está muy lejos de llegar a eso; ahora es importante por las copas.

P: ¿Cómo recordas tu paso por la Selección Argentina?

R: Cuando me convocaron, me di cuenta lo que es ser suplente. Yo era titular en Tigre y no me pagaban ni diez centavos, pero luchaba día a día para ganarme el puesto. Cuando me tocó entrar contra Uruguay en la cancha de Lanús, entré con una pasión. Cuando la pelota vino para mi lado la paré de pecho y hago una media chilena y pasa por el travesaño.

La selección fue una experiencia muy grande, conocí mucha gente. Jugamos un amistoso contra los Pumas en el Cenard, eran todos gigantes. Ese día jugué de 4 y corrí hasta que le agarré la distancia, ese día me jugué todo.

P: ¿Cómo viste a la selección en el Mundial de Francia 2019?

R: El Mundial marcó un antes y un después para el fútbol femenino con un gran nivel de equipos. Hubo récord de espectadores. Los equipos destacados fueron Estados Unidos, Holanda, Francia, Inglaterra y Brasil. En Sudamérica todavía falta respaldo económico y organizativo, aunque Argentina y Chile dejaron una buena imagen.

Así cerró González la charla, destacando la gran labor en la Copa en Francia. Las jugadoras de la Selección Argentina dejaron toda la garra empatando con Japón a pesar de haber jugado de una manera defensiva. Perdieron 1 – 0 contra Inglaterra que es una de las potencias europeas y cerraron el torneo con un agónico empate con Escocia.

Las chicas demostraron y dejaron bien en claro lo que piden para el futuro del fútbol femenino en nuestro país. Según el presidente de la FIFA el próximo Mundial habrá más equipos y a eso se apuesta.