Previa Rosario Central - Talleres: tiene que seguir sumando

Por la segunda fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2019/2020, Rosario Central recibe en el Gigante de Arroyito a Talleres de Córdoba a partir de las 15:30 horas. Ambos equipos debutaron con una victoria en la primera fecha, los Canallas le ganaron dos a uno a Atlético Tucumán con goles de Ciro Rius y Leonardo Gil, mientras que el equipo cordobés viene de ganarle uno a cero a Vélez en el estadio Mario Alberto Kempes, el tanto para “la T cordobesa” lo hizo Menéndez, ex jugador de Independiente.

En la semana, Rosario Central cerró la incorporación de Lucas Gamba, y el ex jugador de Huracán estará en el banco de suplentes este sábado cuando los dirigidos de Cocca reciban al equipo cordobés.

Hablaron los protagonistas en la previa

Esta semana, el primer equipo de Rosario Central estuvo entrenando en Arroyo Seco y en el Gigante de Arroyito de cara al partido de este sábado contra Talleres. Diego Cocca habló este jueves en conferencia y esto decía el entrenador Canalla: "En nuestra cancha también tenemos que demostrar capacidad contra un rival que hace años viene jugando de la misma manera, así que estoy con mucha expectativa de que las cosas funcionen bien. En principio todos terminaron bien, sin problemas. Sabíamos desde hace tiempo que había un interés por Parot, a él le caía bien la idea porque tiene la familia allá y al club también le servía. Así que se decidió que salga. Aprovecho para desearle lo mejor al Poncho en su país".

El que también habló en la previa a este encuentro, fue Mauricio Caranta (ex arquero de Central, hoy en día en Talleres), esto le decía Caranta al programa “Juego Abierto” de la AM 1330 de la ciudad de Rosario: “Una alegría inmensa verlo tan bien a Miguel haciendo lo que le gusta, que es dirigir. En Central aunque me haya tocado ir en un momento difícil. me dio tristeza haberme ido, le tomé un cariño especial. Es muy difícil volver porque ya estoy en el final de mi carrera. Si me tengo que llevar algo de Rosario, es el cariño y el respeto que me tiene la gente, yo camino por la calle tranquilo. A Jeremías Ledesma lo veo muy bien, muy tranquilo. Hoy Central no tiene muchos chicos de las inferiores en el plantel. Miguel Ángel Russo con equipos con excelentes jugadores te saca campeón y con jugadores no tan de renombres también saca puntos. Nosotros no teníamos un gran equipo, teníamos más nombre que Huracán (sobre la final del 2014), en ese partido no generamos una sola situación. Mi salida de Central no me la esperaba, eligieron y bueno lo tuve que aceptar, no quise generar ningún tipo de problema, en dos minutos arreglé lo que tenía que arreglar”.

Concentrados

Diego Martin Cocca decidió concentrar 19 futbolistas para el encuentro de este sábado contra Talleres de Córdoba en el Gigante de Arroyito. Haciendo referencia a la nómina que publicó Central para el partido del sábado pasado contra Atlético Tucumán, no están concentrados Alfonso Parot (vendido a Universidad Católica de Chile), Rodrigo Villagra, Alan Marinelli y Francesco Lo Celso. Los que tienen sus primeras convocatorias con el elenco auriazul son: Rodrigo González y Lucas Gamba.

Mientras tanto, Alexander Medina repetiría el equipo que le ganó el fin de semana pasado a Vélez por la primera fecha. En las últimas horas se conoció que Junior Arias será jugador del Banfield que dirige Hernán Crespo.

Probables equipos:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Emanuel Britez; Leonardo Gil, Fabián Rinaudo, Ciro Rius, Diego Zabala; Maxi Lovera y Claudio Riaño. Director técnico: Diego Cocca.

Talleres: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi, Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Andrés Cubas, Juan Méndez, Franco Fragapane; Jonathan Menéndez y Dayro Moreno. Director técnico: Alexander Medina.