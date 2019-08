Alfaro: "Hoy Boca ganó algo más que un partido"

Boca Juniors comenzó un nuevo paso en esta Copa Libertadores y lo hizo de gran manera tras vencer por 3-0 a Liga de Quito en condición de visitante. Si bien, la altura era un factor a tener en cuenta el equipo de Gustavo Alfaro fue muy superior y se trajo un gran resultado de cara al encuentro de vuelta que será el próximo miércoles en La Bombonera.

Tras la gran victoria en Ecuador, el entrenador del Xeneize habló en conferencia de prensa y analizó lo sucedido ante los dirigidos por Pablo Repetto. “Jugamos un partido con inteligencia, buscamos los espacios y tratamos de romper la presión, fue un trabajo muy bueno de todos los muchachos y quiero felicitarlos, porque han ganado en un lugar muy complejo. La victoria se logró con mucha justicia, Boca supo manejar los tiempos, la intensidad y los momentos del partido”, confesó el DT azul y oro.

“Siento que para ganar esta Copa se necesita de todo: hombría, inteligencia y hambre y muchas cosas más".

Luego, Alfaro agregó: "Cuando vimos que Liga clasificó y lo enfrentaríamos en Quito, nos reunimos con el cuerpo médico, analizamos qué era lo mejor para nosotros y se diagramó una estrategia para venir a ganar. Había que ser muy inteligentes y pensarlo mucho al partido. Sabíamos que si no perdíamos esa agresividad y determinación, Boca es Boca, y es respetado en todos lados y eso hay que defenderlo de esta manera. Hoy Boca ganó algo más que un partido".

El ex director técnico de Huracán también se refirió a las críticas que recibió luego de la eliminación por Copa Argentina y sobre ello, enfatizó: "Escuché muchas cosas que no me parecieron justas pero no me sorprende porque toda mi vida fue así. Desde que ascendimos con Olimpo, al día siguiente me echaron porque decían que no doy la talla, que me quedan grande los equipos que tengo para dirigir. Solo me interesa lo que piensan y sienten los jugadores. Si Boca hoy perdía, me hubiesen sacrificado en una plaza pública pero repito, hubiera hecho exactamente lo mismo".