Entrevista. Robertino Lanziani: "Vengo a sumar del lugar que me toque, y si en algún momento tengo la posibilidad, voy a tratar de responder"

Casi de sorpresa, cuando el libro del mercado de pases se estaba cerrando, cayó a Turdera, siendo el decimoquinto refuerzo de Temperley. Lanziani llegó en condición libre de Olimpo de Bahía Blanca y firmó su contrato con el "Gasolero", para ser el tercer arquero del plantel superior, en el que espera tener rodaje y sumar minutos. Por lo tanto en donde si tendrá juego es en la Reserva, en donde será el arquero titular.

El juvenil oriundo de Rosario, tuvo su debut en Primera División con el "Aurinegro", pero su carrera la empezó en el club Provincial de su ciudad natal y luego hizo inferiores en Newell´s Old Boys.

Una vez todo acordado con el "Cele", se instaló en la pensión del club, en la cual nos recibió amablemente para brindarnos una entrevista exclusiva.

- ¿Cómo se dio tu llegada a Temperley?

- Se dio de un día para otro, me recomendó el entrenador de arqueros de Estudiantes, con el cual yo tengo una muy buena relación, al enterarse que Temperley necesitaba un arquero.

- ¿Cuál fue la decisión que te llevó a venir a este club?

- La decisión se dio hablando con el entrenador de arqueros y los dirigentes, me hicieron saber que necesitaban un tercer arquero, que iba a tener rodaje, más que nada en Reserva, y que por ahí iba a ir en alguna ocasión al banco de suplentes, lo cual me iba a servir a mi. Yo estaba desesperado por tener algún club, porque estaba cerrando el mercado de pases, y como se dio esto y fue lo más concreto, decidí venir.

- ¿Qué conocías de Temperley antes de tu llegada?

- De Temperley conocía bastante, soy muy seguidor del fútbol. Lo tuve de compañero a Lucas Mancinelli en Olimpo de Bahía Blanca y él me ha comentado que era un buen club.

- ¿Qué fue lo primero que te sorprendió al llegar?

- Me sorprendieron las instalaciones del club y la calidad humana que hay.

- ¿Qué objetivos tenes para esta temporada? ¿Y qué expectativas?

- Mis objetivos son entrenar a full, si me llega a tocar jugar en Reserva, poder demostrar lo que se de mí y si en algún momento Aldirico necesita mi confianza, yo voy a tratar de responder de la mejor manera.

- ¿Cómo tu primer entrenamiento en el club? ¿Cómo te recibieron en el plantel?

- El entrenamiento estuvo bastante bueno, pude hablar con Cristian Aldirico y el entrenador de arqueros, los cuales me hicieron saber su idea que tienen conmigo. Los chicos muy buena onda, me llevo muy bien con todos y me recibieron de la mejor manera.

- ¿Cómo te recibieron los chicos en la pensión? ¿Tu idea es seguir viviendo acá?

- Mi idea no la tengo bien clara, estoy muy cómodo acá, los chicos desde que llegué, me hicieron sentir como si estuviera en mi casa, y tengo todas las comodidades, de eso no me puedo quejar. Pero Dios quiera que en algún momento pueda irme a un departamento para tener un mejor descanso.

- Llegaste a un club en dónde hay dos arqueros de mucho peso, que entienden bastante de la palabra sacrificio y entrega. ¿Pudiste hablar con Matías Castro y Federico Crivelli? ¿Te aconsejaron?

- Tengo muy buena onda con Mati y Fede, estoy todo el tiempo hablando con ellos, son dos referentes para mí en este momento. Sé que acá tienen bastante peso, Mati lo está haciendo muy bien y Fede es ídolo en el club, pero yo vengo a sumar del lugar que me toque en silencio, siempre trabajando, y si en algún momento tengo la posibilidad, tratar de responder.

- Falta poco para el inicio del Torneo de Reserva. ¿Pudiste entrenar con el equipo?

- Con el equipo de Reserva no me pude entrenar, me estoy entrenando con el plantel superior, y no sé qué chicos bajaremos a jugar, solo espero poder tener rodaje, porque necesito minutos oficiales. Esperemos que salga el mejor resultado posible de esto, porque los chicos también están esperando su oportunidad.

- ¿Pudiste hablar con Cristian Aldirico? ¿Te comentó algo?

- Con Cristian hablé el primer día que llegué, me comentó su idea de juego, como quiere que sean sus arqueros, que le gusta que jueguen adelantados por un posible pelotazo del equipo rival, y así estar atento. La idea de él es salir jugando, lo que me hace sentir cómodo, porque es lo que estuve trabajando en Olimpo, el juego con los pies.

- ¿Cuál o cuales son tus referentes en esta posición?

- Keylor Navas y Ezequiel Unsain. Los admiro muchísimo, a Eze lo tuve como compañero en Newell´s y me encanta.

- ¿Cómo viste a Temperley en estas tres fechas que disputó en la Primera Nacional?

- Bien, de a poco nos vamos acomodando, el plantel tuvo muchos refuerzos, pero por suerte pudimos sacar un buen resultado ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. La hinchada tiene que tener paciencia, al grupo se lo nota muy bien, tenemos una idea clara de juego y siento que dentro de poco se van a ir dando los resultados positivos.