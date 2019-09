Madelón: "Son momentos duros"

Unión volvió a mostrar una pobre exhibición de fútbol, en este caso en la derrota por 4-1 frente a Arsenal en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Superliga Argentina 2019/20. Al gol del Tatengue lo anotó Walter Bou.

El entrenador de Unión, Leonardo Madelón, se mostró triste en rueda de prensa por la actuación de sus dirigidos ante el Viaducto: “Son momentos duros, salgo a hablar porque no tengo nada que esconder, en el proceso nuestro es la primera vez que estamos golpeados con tantas derrotas, estoy bien porque viene una seguidilla linda de partidos que me gusta. Buscaremos otra estrategia, es difícil porque a los 4' estábamos perdiendo 2 a 0”.

Más adelante, apuntó: “Planificamos el partido durante dos semanas y en el inicio perdíamos por dos goles, voy a cambiar, fuimos muy livianos, voy a cambiar el sistema táctico, tenemos lesionados que se van a recuperar, haremos un equipo duro, hay que volver a sumar. Cuando estás dentro de un pozo y querés salir en el primer salto no lo haces. Hay que salir despacito”.

Luego realizó un análisis del partido: “Pudo venir por un error o un foul el primer gol, pero enseguida te meten el segundo, nos sorprendió por actitud el rival, no me gustó como tampoco al hincha de Unión. No estoy apoltronado a la silla de Unión, la dirigencia tiene el derecho de hacer lo que le parezca. Tengo confianza y está demostrado que no soy dueño del club, pero sí de estados de emoción de jugadores y vamos a tratar de sacarlo”.

Para cerrar, el Francés agregó: “Quédense tranquilos, no me voy a quedar para robarle al club, el hincha conoce todo lo que logramos. Viene Central y tenemos que hacer un buen partido, hay que empezar a sumar para cortar la racha, será un planteo más mezquino, más audaz, no lo sé. Hay que trabajar para empezar a sumar rápido y en silencio, hablar mucho no tiene sentido”.