Todo listo para el partido despedida de Riquelme

Después de tanta espera, Juan Román Riquelme anunció la fecha que se llevará a cabo su partido despedida. Uno de los grandes ídolos y quizás el que lidera el podio en el club de la Ribera brindó una conferencia de prensa en Don Torcuato y allí dio a conocer algunos detalles de este evento a realizarse en La Bombonera.

En un principio se había conocido que el partido se jugaría en el mes de octubre pero el propio Riquelme indicó la fecha exacta. Además, será un día particular para los hinchas del conjunto azul y oro ya que será el 12/12, día en el que se conmemora el Día del Hincha de Boca.

“Espero que todos lo podamos disfrutar al máximo, porque será un día inolvidable. Va a ser maravilloso volver a mi casa. Pasó mucho tiempo, espero estar a la altura porque será la última vez que me verán como futbolista”, indicó Román.

En cuanto a la despedida de Riquelme, han circulado varios rumores y en uno de ellos aparecían las posibilidades de que algunos compañeros que tuvo en Europa puedan estar presente. Sin embargo, el ex Villarreal y Barcelona manifestó que solamente estarán presentes los futbolistas que tuvieron su paso por el conjunto azul y oro.

"Tengo la suerte de que he jugado con grandísimos futbolistas, me tocó estar en la Selección, en España. A muchos futbolistas no los tuve como compañeros pero les gustaba lo que hacía. Más de uno ha preguntado para estar. Será con todos futbolistas del club del 2000/2001 y otro del 2007, el que ganó la Copa Libertadores", enfatizó.

Luego, agregó la importancia de tener a Carlos Bianchi para el 12/12 y tuvo palabras para el entrenador multicampeón con Boca. Sobre el “Virrey” confesó: "Está confirmado. Él tuvo mucho que ver en esto. A partir de esta fecha estaba a disposición, él no puede faltar, me tiene mucho cariño, me quiere más de lo normal. Ahora que está más grande me lo hace saber más seguido. Antes costaba mucho que dijera que me quería o que me tenía cariño. Él sabe lo que yo lo quiero”.

Por último, Riquelme también habló sobre otras personalidades vinculadas al club que estarán presentes: "Russo va a dirigir al otro equipo. Oscar Córdoba me llama todos los días y me dice que está entrenando. También hablé con Martín (Palermo) y Guillermo (Barros Schelotto), si no están con compromisos en sus clubes, van a estar. Sería lindo que puedan estar todos".