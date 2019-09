Marcelo Gallardo habló luego de la clasificación a cuartos

No se fue conforme. Si bien su equipo fue protagonista, tuvo la pelota, varias situaciones y pasó a la siguiente fase de la Copa Argentina, él se fue algo enojado porque sintió que el 1-0 fue muy poco en relación a la cantidad de llegadas. Fiel a su estilo, Marcelo Gallardo lo hizo notar en la zona mixta luego del partido.

“A veces te queda ese sabor de que tanto dominio, control, tanto generar situaciones cuando el resultado es corto, te queda el sabor de que faltó contundencia. Hoy no fuimos nosotros los que hicimos el gol, fue un gol en contra del rival, pero el dominio desgasta a los rivales” explicando el enojo que captó la televisión. Relajado, después dijo: "No se pueden ganar todos los partidos por cuatro o cinco goles".

“Godoy Cruz intentó controlar el juego nuestro en su campo, tratando de no dejar espacios y lo hizo gran parte del tiempo. Pensé que el gol iba a alterar un poquito el plan, pero no, no pasó. Es parte de lo que nos va a tocar, tenemos que tratar de resolverlo” dijo pensando en todos los equipos que se enfrentan al Millonario, obligando a este a decodificar ese planteo.

Habló del delantero Lucas Pratto, que no está teniendo mucha actividad de titular: “El caso de Lucas es particular, porque necesitaba de una muy buena pretemporada, por su contextura física, y no tuvo actividad en esta mitad de año y eso impidió que estuviera en la misma competencia que el resto. Está intentando ponerse de la mejor manera posible”.

Si bien tocó varios temas, uno de los más importantes fue el regreso de Juan Fernando Quintero: “Con Quintero vamos muy bien, pero no hay que dejarse llevar por la ansiedad, ni de parte de él ni de los hinchas que quieren volver a verlo en el campo. Está haciendo una gran recuperación, con una muy fuerte mentalidad, lo ha hecho perfectamente. Cada vez está mejor. Tiempos no voy a dar, no es necesario poner un plazo para que no se genere esa ansiedad”, cerró.