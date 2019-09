Walter Perazzo: "Es un plantel que quiere revertir el presente, trabaja con mucha intensidad y ganas" 

Walter Perazzo asumió este miércoles como entrenador de Temperley en reemplazo de Cristian Aldirico, y ya tuvo la oportunidad de empezar a entrenarlo el mismo día que firmó. Tras 2 entrenamientos con el plantel, y ya empezando a trabajar conceptos propios para este domingo en donde tendrá que enfrentar a San Martín de San Juan, brindó una conferencia de prensa con los medios que se acercaron.

- ¿Con qué plantel te encontraste?

- Es un plantel que quiere revertir el presente, trabaja con mucha intensidad y ganas, el esfuerzo está. Recién va la segunda practica y es todo muy prematuro, la idea no es inculcarle muchos conceptos de golpe, por eso la idea es que lleguemos al partido del domingo sabiendo el A, B, C, que para mí es que sea un equipo ordenado, solido. Sepamos hacer coberturas, relevos, que tengamos la misma capacidad de ir para adelante, como para atrás y empezar a hacer eso, a partir de la solidez, ganar confianza, lo que te hace tener la pelota y generar espacios.

- ¿Qué fue lo mas flojo que notaste? ¿La parte futbolística o la parte anímica?

- Cuando hay un cambio de técnico, hay cosas que no están saliendo bien, que tienen que ver con actuación del equipo. Hablar de la realidad del equipo, es hablar de cosas negativas, por eso se tuvo que ir el técnico, pero yo traté de hacerlos resaltar las cosas positivas, que es un equipo rápido, que tiene jugadores que tienen buen pie, pero eso hay que anexarlo y que eso empiece a funcionar como equipo. Las falencias las saben todos, al igual que yo, cualquiera que vio al equipo estas seis fechas, sabe las dificultades que tiene, pero me parece que en este momento, recalcar lo malo que tiene el equipo, no suma. Vamos a partir de construir algo nuevo, hoy para nosotros empieza un torneo nuevo, con seis fechas menos, empezamos a mirar de acá para adelante, sin resaltar lo que ya pasó, y en base a lo que tenemos, tratar de ver el mejor Temperley.

- ¿Cuáles son los objetivos que te propusiste?

- Cuando un equipo viene mal, los objetivos son dejar de perder, después cuando empezás a sumar, empezar a ganar, cuando empezás a ganar, entrar a la Copa Argentina, y si logras de eso de acá a fin de año, ya estás en un pelotón, en el que podes tener más ambiciones. Para mi el objetivo es San Martín de San Juan, no me voy mucho más lejos, y tratar de recomponer un equipo, para hacer que funcione al gusto mio.

- ¿Cómo ves este torneo? ¿Lo ves mas difícil que el anterior?

- En la Primera Nacional, todos los partidos son muy difíciles, perdés con el ultimo, le ganas al primero, ganas de visitante, perdés de local, es muy irregular, no hay partidos que ganes de antemano, en donde tengas los tres puntos asegurados. El hecho de tener 32 equipos es más difícil que cuando haya 24, pero bueno es lo que hay, nos tenemos que adaptar a este sistema, pero no hay que buscar excusas, tenemos que salir a ganar cada partido.

- ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Cristian Aldirico? ¿El te pudo llegar a comentar algo?

- No hable con Cristian, no soy de hablar con los técnicos que se van, porque la realidad es que yo vi todos los partidos del equipo, sé lo que hay, hay jugadores dentro del plantel que los conozco. Y la mejor perspectiva la voy a tener yo con el tiempo, hablando con los jugadores, viéndolos entrenar. Todo eso te permite sumar un conjunto de información que me va a dar el diagnostico, no tengo mucho por descubrir de cosas que no se ven. Después creo que la experiencia la tiene que vivir uno, la experiencia que yo viva, no va a ser la que viva Aldirico, entonces no me serviría.