Oldrá: ''Creo que hay algo en contra de Godoy Cruz''

En la tarde de este sábado, el ''Tomba'' fue golpeado nuevamente en la recta de la Superliga y esta vez bajo el comando de Diego Armado Maradona, que consiguió su primer triunfo como director técnico por goleada.

Aunque los de Gimnasia se adueñaron del encuentro desde el primer minuto, a lo largo del primer tiempo el ''Expreso'' pudo revertir el encuentro y lograr un empate, pero todo se frustró cuando recibió la expulsión de dos de sus once jugadores: Joaquin Varela, que también fue expulsado erróneamente la fecha pasada ante Central Córdoba, y Miguel Jacquet.

Luego de la derrota, el entrenador de Godoy Cruz se asomó por zona mixta y expresó su descontento, aunque acotó: ''Yo creo que en un momento estuvimos con ideas, por momentos salió, por otros no... Tuvimos prolijidad en algunas situaciones, falta mucho, pero estoy convencido de que vamos a cambiar'', y prosiguió: ''Intentaron jugar cuando se acomodaron en el partido y tuvimos situaciones. Lo bueno es que lo fueron a buscar como lo habíamos planificado, con la expulsión de dos jugadores se hace muy difícil''.

Más tarde cedió un espacio para manifestar su abrazo con el astro del fútbol, Diego Armando Maradona: ''Hay que felicitar a Gimnasia, nos ganó bien. Me hizo más feliz como la gente nos demostró su apoyo que estar un ratito con Maradona. Me duele la derrota sufrida, hay que salir de este momento y estoy convencido que vamos a hacerlo''.

Sin embargo, pese al mal juego que viene presentando el conjunto bodeguero, los árbitros no han tenido sus mejores actuaciones a lo largo de los partidos y preocupan al hincha de Godoy Cruz, que usualmente suele culminar los cotejos con un jugador menos. Al respecto, el ''Gato'', fiel a su estilo sobre la temática arbitral, mencionó: "No voy a opinar, lo que tenía que decir se lo dije al árbitro. Creo que hay algo en contra de Godoy Cruz, ya que todos los partidos le expulsan un jugador...Estoy preocupado. No me corresponde hablar de los árbitros. Lo que tengo que decir, se lo dije a él. Estamos todos susceptibles y pensamos que están en contra de Godoy Cruz pero no creo que sea así. No le quiero echar la culpa al árbitro. Por ahí suceden cosas y uno puede decir algo al lado de la línea pero no tengo nada que decirles''.

Finalmente, el entrenador del equipo mendocino hizo alusión al sistema táctico establecido: ''Si tenés línea de 5 o línea de tres, si no das dos pases seguidos, no sirve de nada. Estoy pensando en darle un orden a mi equipo, no pensando en lo que hace el rival. A partir del funcionamiento, si haces las cosas bien vas a salir. Estamos convencidos de la propuesta que tuvimos hoy vamos a salir. Tenemos que trabajar más y jugar mejor al futbol, no hay otra forma de salir”.