Nicolás Olmedo: "Vengo a sumar y tenemos que estar juntos para salir de este momento"

Nicolás Olmedo buscará transmitir sus conocimientos al plantel de Primera de Godoy Cruz luego de ser elegido como uno de los ayudantes de Daniel Oldrá.

El ex volante del Tomba nació en la cantera bodeguera y tuvo una exitosa carrera por varios clubes (San Martín de Tucumán, Gimnasia de Jujuy, Argentinos Juniors, Crucero del Norte, Deportivo Maipú, Barcelona de Ecuador). Se retiró hace poco tiempo (abril de 2019) y recaló en las inferiores del club mendocino con rapidez.

En diálogo con Radio Nihuil, este jueves por la mañana, reconoció su entusiasmo ante tamaño rol: "Es un desafío lindo y estoy muy contento con esta oportunidad que tengo. La verdad me sorprendió. Sentí una emoción muy gran cuando el "Gato" Oldrá me llamó para que trabajara con él".

"Yo vengo a sumar y tenemos que estar todos juntos para salir de este momento", confesó.

Sobre la situación en la que se encuentra el Expreso y la forma para retomar el rumbo, el ex jugador de 36 años, afirmó: "A mí me ha tocado como jugador estar con la soga en el cuello y hemos salido adelante. La clave está en trabajar y meterle para adelante. Si hay que tirarse de cabeza, hay que hacerlo".

Olmedo fue campeón con Godoy Cruz en el Apertura 2005 del B Nacional. Logró el ascenso a Primera con el Tomba. Además, con Crucero del Norte y el Santo tucumano, ascendió del Federal B al Federal A.

Pero reveló: "Ya no me siento jugador. Me siento muy bien con la decisión que tomé". Y agregó: "Ponerse la camiseta de Godoy Cruz es algo muy lindo. Hoy me toca de este lado y tiene que ser la misma responsabilidad para nosotros y para los jugadores".

Acerca del actual DT del club, expresó: "Lo tuve mucho tiempo como técnico y sé cómo quiere que trabajen los volantes. Hay material para salir. Cuando se gane un partido no lo paran más, porque los chicos tienen mucho potencial".

Oldrá también reconoció el recorrido del referente. "Nico es joven y su humildad la lleva a lugares donde otros no llegan. Tiene mucho que aprender pero en un futuro puede estar ocupando lugares importantes en el club".

Con confianza

El lunes, el Expreso visita al Sabalero por el cierre de la décima fecha de la Superliga. Juan Brunetta dialogó hoy con el programa radial Dos de Punta sobre el duelo en Santa Fe.

"Nos está faltando ligar un poco. Esperemos ahora sacarlo adelante con Colón. En lo personal, me da confianza el gol (vs Gimnasia) porque se abrió el arco", contó.

El delantero cordobés arrancaría de titular. "El Gato me preguntó dónde me sentía más cómodo y le dije que más por el centro. Pegado a la línea, no es donde mejor me siento", sostuvo.

"Siempre hacemos autocrítica y nos hacemos responsables del momento que estamos viviendo. Queremos llevar a la cancha con Colón todo lo que hemos hecho estas dos semanas en los entrenamientos", afirmó.

Pese a las 5 derrotas consecutivas que el equipo sufrió, el jugador relató que cuentan con la confianza suficiente para afrontar la próxima prueba: "Sabemos que no estamos pasando por una buena racha. Hay un buen plantel y estamos convencidos de que vamos a salir adelante".