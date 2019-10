Oldrá: "Me voy a quedar hasta la última consecuencia"

Si bien asemeja ser un panorama desolador para quienes comienzan a mirar la tabla de promedios, otros un tanto más positivos analizan que Godoy Cruz comienza a mejorar de a poco en su visión de juego y a pulir ciertos errores fatales.

Luego del encuentro, el entrenador del equipo mendocino se refirió a la situación que atraviesa su club y expresó: "Lo más importante hoy es que ganemos. Eso los va a llevar a los jugadores a seguir creciendo. Ellos se han dado cuenta, porque viene el entrenador contrario y varios que dicen que jugamos bien, pero si no mejoramos los detalles se va a hacer difícil".

"En este momento siento tranquilidad, porque yo creo que intentando jugar y jugando mejor vamos a salir adelante. Si jugamos mal va a ser mas difícil. Hay que ser consciente de que a partir de los detalles se ganan los partidos y se pierden. A veces en unos detalles no llegamos a nada y a su vez hay partidos en los que han habido muchas situaciones y han sido criteriosos. Por momentos jugaron muy bien. Hoy la realidad es que no ganamos y es lo más importante".

El "Gato" como es conocido en Godoy Cruz, además de ser entrenador y tener lazos profesionales con el club, también posee lazos sentimentales, puesto que es uno de los ídolos más importantes de la Institución y una de las personas que más de cerca sufre la situación del "Tomba", así comentó: "Me duele. Me voy con mucha bronca. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Eso es lo que más me sostiene. Seguro que es difícil porque a los jugadores jóvenes a veces les cuesta un poco mas" y respecto a su futuro como entrenador, prosiguió: "Por supuesto que voy a seguir. Yo en esta no me voy a borrar. Me voy a quedar hasta la ultima consecuencia".

Sobre la directriz a futuro, argumentó: "Es paciencia y tenemos que arreglar los detalles. Nos pasó lo mismo en Santiago del Estero y en Gimnasia" y agregó sobre la falla arbitral de Comesaña: "A veces el juez de línea te cobra un foul y para nosotros no lo es. Le saca amarilla a Andy (por Henríquez) y a los otros cuando le pegan una patada a Arena no es amarilla. Esas son las cosas que uno ve que no son iguales para todos los equipos... Pero el partido lo perdimos nosotros".

Finalmente, acotó la posibilidad de que Santiago "El Morro" García ingrese al campo de juego frente Aldosivi. "Es una chance. Lo bueno es que se han acomodado muchas situaciones. Hoy estuvo Juan (por Andrada), lo perdimos a Henríquez porque llegó a la quinta amarilla. Dios quiera que al "Morro" le toque. Alanis también va a estar. De a poquito un camino hemos encontrado", culminó.