Daniel Oldrá: "Podemos traernos algo si somos audaces"

Este viernes, el técnico bodeguero dialogó con los medios de comunicación en su habitual conferencia de prensa en Coquimbito. Habló de la victoria sobre Aldosivi, la situación de los entrenadores en el torneo local, su próximo rival (Rosario Central) y la formación del plantel.

Daniel Oldrá expresó que ganar "se disfruta en el momento nada más. Terminado el partido ya esa tranquilidad del triunfo no está. Ahora nos toca un partido duro y difícil contra Central, hay que estar preparados y seguir trabajando para mejorar".

Acerca del once para esta fecha sostuvo: "Tengo una duda, la estoy pensando, voy a esperar a mañana. No soy misterioso. Solo quiero ver qué hará (Diego) Cocca. Rosario tiene gente alta y trabaja bien la pelota parada".

Sin dar demasiados nombres, confirmó que habrá variantes ante el Canalla por la salida del arquero Roberto Ramírez quién padece una luxación del hombro. "Me gusta que trabajen los dos arqueros por igual, pero le va a tocar atajar a Andrés (Mehring) por esta lesión, así que tenemos mucha confianza en él", afirmó.

En cuanto al rendimiento del elenco mendocino contra el Tiburón, remarcó: "Para nosotros era importante volver al triunfo. Veníamos mejorando pero, no me gustó el primer tiempo que hicimos con Aldosivi. Por momentos se jugó bien y por otros no".

"Vamos a una cancha difícil como la de Rosario Central, pero podemos traernos algo si somos audaces", manifestó.

Oldrá aseguró que le preocupa la cantidad de goles en contra recibidos pero que también ve mejor a la defensa. "Esto cuando se armó, fue para ser un equipo ofensivo. El otro día tuve que meter a (Joaquín) Varela de volante de contención porque no tenemos en el club". El DT explicó que está "abocado a que Godoy Cruz tenga un equipo".

"No todo se trata de tener buenos jugadores. Construir un equipo lleva tiempo y en eso estamos".

Sobre la realidad que atraviesan varios técnicos de la Superliga al no poder sumar puntos, señaló que "en el fútbol de hoy sirven los resultados, no hay proyectos. En la Argentina, si no logras buenos resultados te tenés que ir, esto es una silla eléctrica. Cuando se gana un partido lo hacen los jugadores y cuando se pierde lo hace el entrenador".

Y agregó: "Hoy queremos salir del fondo de la tabla. Yo no estoy pensando en el descenso. No sabemos si serán dos o tres. Mañana cambia un Gobierno y cambia el campeonato. En esta Argentina, no sabemos que puede pasar el año que viene. Lo que sí, no podemos estar últimos, no me gusta".